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10 Kasım 2019 Pazar 09:10:54 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 09:12:45

Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anılıyor. Vatandaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etmek istiyor. Peki, Anıtkabir vatandaşlara saat kaçta açılacak? Anıtkabir ziyaretçi saatleri ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık?  sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.  Anıtkabir ziyaretçi saatleri merak ediliyor. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anılıyor. Vatandaşlar bugün 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etmek istiyor. Peki, Anıtkabir bugün saat kaçta kapanacak? Anıtkabir ziyaretçi saatlerine ilişkin bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ANITKABİR 10 KASIM'DA KAÇA KADAR AÇIK?

10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar Anıtkabir'in ziyaretçi saatleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Anıtkabir yetkililerinden alınan bilgiye göre normal takvimde 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında Anıtkabir ziyaret saatleri 09:00 - 16:00 olarak belirtilirken, 10 Kasım Pazar günü sabah saat 10:00 ziyarete açılış saati, akşam saat 22:00 ziyarete kapanış saati olarak belirtiliyor. Resmi tören sona erdikten sonra vatandaşların ziyaretçilerine açılacak.

ANITKABİR'E NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir konumuna gitmek için en yakın duraklar nerede?
Anıtkabir konumuna en yakın duraklar:

11515 - 56 Cadde 160 metre uzaklıkta, 3 dk yürüme mesafesi.
11498 - Şöförler Odası 366 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi.
11492 - Burç Apartmanı 375 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesi.
Beşevler 455 metre uzaklıkta, 6 dk yürüme mesafesi.
11513 - Beşevler Hareket Noktası 592 metre uzaklıkta, 8 dk yürüme mesafesi.
Hangi Otobüs hatları Anıtkabir yakınından geçiyor?
Bu Otobüs hatları Anıtkabir yakınından geçiyor: 220-3, 221-3, 267.

Hangi Metro hatları Anıtkabir yakınından geçiyor?
Bu Metro hatları Anıtkabir yakınından geçiyor: M2.

Hangi Hafif Raylı hatları Anıtkabir yakınından geçiyor?
Bu Hafif Raylı hatları Anıtkabir yakınından geçiyor: A1.

Metro ile Anıtkabir konumuna nasıl gidilir?
Haritalar, varış saatleri ve güncellenmiş saatler ile adım adım yol tariflerini görmek için Metro güzergahına tıklayın.

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.

Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

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