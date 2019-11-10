10 Kasım 2019 Pazar 12:39:03 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 12:41:59
Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan videoda, Anıtkabir'in bugünkü törenlere askerler tarafından hazırlanması saat saat anlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi.
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