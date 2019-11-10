Anıtkabir 10 Kasım törenine böyle hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi.