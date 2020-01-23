23 Ocak 2020 Perşembe 15:37:10 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:39:22
Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geliyor
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
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