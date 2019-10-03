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03 Ekim 2019 Perşembe 14:34:13 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:50:15

Anayasa Mahkemesi'nden tarihi skandal: Sanık Sırrı Süreyya Önder'e tahliye

Anayasa Mahkemesi, tarihi bir skandala imza atarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in terör propagandası içeren sözlerine rağmen ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN SKANDAL KARAR

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

TAHLİYESİ BEKLENİYOR

Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu. Önder'in, tahliye edilmesi bekleniyor.

NE DEMİŞTİ?

HDP'li Sırrı Süreyya Önder 2013'te Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşmasında "Size Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim" sözleri dolayısıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA-gunes.com

 

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