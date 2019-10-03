Anayasa Mahkemesi'nden skandal Sırrı Süreyya Önder kararı
Anayasa Mahkemesi, 'PKK ile en güçlü bağlantısı olan benim' diyen ve terör propagandası suçundan tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.
TAHLİYESİ BEKLENİYOR
Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu. Önder'in, tahliye edilmesi bekleniyor.
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