Anayasa Mahkemesi'nden skandal Sırrı Süreyya Önder kararı

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN KARAR

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.



TAHLİYESİ BEKLENİYOR

Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu. Önder'in, tahliye edilmesi bekleniyor.