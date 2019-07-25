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25 Temmuz 2019 Perşembe 10:52:35 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:11:33

Anayasa Mahkemesi Başkanı: Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi." açıklamasında bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi.

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