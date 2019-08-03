Anayasa Komisyonu Cenevre'de çalışacak

Garantör ülke temsilcilerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’le detaylı görüşmeler yaptığı belirtilerek, “Garantör ülke temsilcileri, Anayasa Komitesinin oluşumu ve prosedür kurallarında sona gelinmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, komitenin mümkün olan en kısa sürede toplanmasını kolaylaştırmak için hazır olduklarını bildirdi” değerlendirmesi yapıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda “Taraflar, komitenin kuruluşunun en kısa sürede ilan edilerek, Cenevre'de çalışmalarına başlaması hedefine bağlılıklarını teyit etmişlerdir” açıklaması yapıldı.