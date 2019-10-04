Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Efes, geçen sezonun playoff eşleşmesi olan Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkıyor. Anadolu Efes Barcelona maçını canlı takip etmek isteyen sporseverler maç ile ilgili araştırma yapıyor. Anadolu Efes Barcelona maçı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından şifreli yayınlanacak. Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

PEMBE TOP 6. KEZ SAHADA

İki takım arasındaki karşılaşmada, Pembe Top Sahada Projesi'nin altıncısı yapılacak.

Lacivert-beyazlı kulüp ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle devam eden proje kapsamında karşılaşmanın hava atışı, projenin gönüllü destekçisi dizi oyuncusu Bensu Soral tarafından Pembe Top ile gerçekleştirilecek.

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan Pembe Top Sahada Projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşarak farkındalık oluşturacak.

Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada, Pembe Top temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara Pembe Top hediye edilecek.