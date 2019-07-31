31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08:39 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:32:02
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pucca'nın beraatini istedi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu.
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