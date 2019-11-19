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19 Kasım 2019 Salı 21:37:01 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 21:48:04

Amerikan VOA televizyonundan algı operasyonu! Ersoy Dede tepki gösterdi: Türkiye ile ne alakası var?

Amerikalı VOA (Amerika’nın Sesi) dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları Dünyanın ve Türkiye’nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor. ifadeleriyle Türkiye’de de protestolar varmış gibi göstererek algı operasyonuna soyundu. Habere tepki gösteren Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Türkiye ile ne alakası var" ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Türkçe yayın yayın yapan haber sitesi VOA Türkçe “Dünyanın Dört Bir Yanında Sokaklar Protestolarla Çalkalanıyor” skandal bir algı operasyonuna imza attı.  VOK Türkçe farklı ülkelerde yaşanan protestoları konu edinen haberi hiç alakalı olmadığı halde Türkiye ile ilişkilendirerek servis etti.

Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan’daki gösterilerle ilgili haberde “Dünya’nın ve Türkiye’nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor” “Türkiye’nin bulunduğu coğrayfada da gösteriler ve eylemler devam ediyor” “Türkiye’nin hemen yanı başındaki Gürcistan’da da hak sokağa çıktı” ifadeleri kullanıldı.

ERSOY DEDE TEPKİ GÖSTERDİ: DELİRDİNİZ Mİ SİZ?

Habere tepki gösteren Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Voys of Amerika bey @VOATurkish çok merak ettim.. Acaba cümle içinde ‘TÜRKİYE’ geçmezse, yaptığınız haber sayılmıyor mu? Delirdiniz mi siz? Bu haberlerin Türkiye ile ne alakası var?” ifadelerini kullandı.

FRANSA’YI GÖRMEDİLER

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında gerçekleştirilen protestoları Türkiye'de de varmış gibi gösterme çabasına giren VOA Tükrçe’nin Fransa'da Sarı Yeleklilerin bir yılını dolduran eylemlerini görmezden gelmesi dikkat çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN VOA TÜRKÇE HABERİ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı habere tepki göstererek VOA Türkçe’nin algı operasyonuna dikkat çekti. Gelen tepkilerin ardından VOA Türkçe haberi değiştirerek Türkiye ile ilgili ifadeleri çıkardı.

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