08 Ağustos 2019 Perşembe 11:18:25 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:30:34
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Amerikan savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Amerikan donanmasına ait savaş gemisi USS Porter, Çanakkale Boğazı'na girdi. Boğaz geçişi sırasında 2 adet Sahil Güvenlik botu USS Porter isimli savaş gemisine refakat etti.
İHA
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