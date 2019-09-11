11 Eylül 2019 Çarşamba 19:22:53 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:27:04
Amerikan askeri heyetinden Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret
Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyarette bulundu.
(AA)
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