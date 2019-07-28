28 Temmuz 2019 Pazar 08:49:01 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:52:44
Ambarlı Limanı'nda gemide yangın çıktı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Ambarlı Limanı'nda demirli gemide çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Limanı'nda demirli bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AA
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