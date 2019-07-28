Ambarlı Limanı'nda gemide yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Limanı'nda demirli bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA