Streç Film Nedir?

Streç film malzemelerin hava ile temas etmesini engelleyerek koruyan ve ürünleri sararak saklanmasını sağlayan şeffaf birkaplama malzemesidir. Streç filmlerin elastik yapıya sahip olmaları ambalajlanan ürünlerin gergin bir şekilde toplanmasını sağlar. Böylece paketlenen ürünlerin dağılmasını önler. Bu nedenle yiyecekleri paketlemede, saklamada ve taşımada büyük kolaylıklar sunmaktadır. Gıda streç film, mutfakta kullanılan her türlü gıdanın muhafaza edilmesine yardımcı olur.Gıda streç filmin üzerinde bulunan mikro gözenekleri sayesinde Gıdaları korurken aynı zamanda hava alabilmesini ve bozulmamasını sağlar.Gıda streç film fiyatlarıincelendiğinde çok uygun olduklarının görülmesi ve bu malzemenin kolaylıkla temin edilmesi,ürünün kullanımını arttırmaktadır. Özellikle çeşitli fabrikalarda üretilen gıda ürünlerinin tüketicilere korunarak bozulmadan ulaştırılması gerekmektedir.Bunu sağlamak için nakliye sırasında özenli bir şekilde taşınmaları,tüketim aşamasına kadar rafta veya buzdolaplarında beklerken bozulmamaları gerekmektedir. Buzaman süreçlerinde gıda muhafazası için kullanılan endüstriyel gıda streç filmi ve kutulu gıda streç filmi, ürünleridış etkenlerden koruyarak tüketicilere sağlıklı bir ortamda ulaştırılmasını sağlar.

1-İlka Wrap Streç Film 45 x 300 Mt 9 Mic Kayar Bıçaklı Streç film çeşitleri dendiğinde akla ilk olarak gıda streç filmi vepalet streç filmi gibi ürünler gelir. Bu ürünler ebatları ve esneklik özellikleri bakımından çeşitlilik gösterir. Gıdaların tazeliğinin korunmasında kullanılan gıda streç filmleri, sektörde en sık tercih edilen ürünlerden bir tanesidir. Gıda streç filmleri farklı ebatlarda üretilmektedir.Bazı tipler testereli karton kutu içinde evlerdekimutfaklarda kullanıma hazır halde,bazıları da toplu yemek üretimi yapılan ev dışı mutfaklarda kullanım için büyük bobinler halindedir. Ambalajstore.com sitesinde gıda streç ürün gamında çok farklı ebat ve kalınlıklılarda ürünler bulunmaktadır.

Streç film Kullanım Alanları

Streç film kullanım alanları günümüzde hızla artmaktadır. Bunun en büyük nedeni,streç film fiyatlarının diğer çözümlere yönelik maliyetlere göreoldukça düşük olmasıdır. Aynı zamanda gıda gibi son tüketiciye ulaştırılan ürünleri her türlü olumsuz şarttan ve hava koşulundan korumaları da streç film kullanım oranını etkileyen bir faktördür. Streç film, mobilya sektöründe, beyaz eşya sektöründe, cam eşya sektöründe ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle sanayi tipi streç filmlerle ambalajı yapılan ürünlerin sabit kalmasısağlanır.Yani kolilere yerleştirilen malzemeler sıkı bir şekilde sarılarak nakliye sırasında zarar görmeleri engellenir.Şeffaf görünümlü streç filmlerin esneme özelliği sayesinde, palet ile sevkiyatı yapılan ürünler sorunsuzca sevk edilebilirler. Streç filmlerin diğer bir kullanım alanı ise evlerde kullanılan ev tipi streç filmlerdir. Bu ürünler, sebze, meyve gibi birçok ürünün muhafaza edilmesi için kullanılmaktadır. Böylece gıdalar sağlıklı bir şekilde saklanmış olur. Ambalajstore.com sitesinde farklı kalınlık ve ebatta streç film satışı yapılmaktadır. Bunun nedeni ise, her sektörün kullandığı streç film ebatlarının değişmesidir. En ucuz streç film fiyatları Ambalajstore tarafından müşterilere sunulmaktadır. Sitemizden toptan streç film siparişi vermeniz de mümkündür.

2-Rulo Wrap Streç Film 45 x 300 Mt 12 Mic Kutusuz ( 9 Adet ) Ambalajstore’dahafta içi gün içerisinde saat 14.00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.Verilen siparişlerin aynı gün içerisinde kargoya verilebilmesi için her ürün çeşidinden minimum 10 kolilikstok tutulması,asgari 12.000 kolilik bir stok anlamına gelir. Fakat depomuzda bulunan bu stok, ürünleri zamanında ve sorunsuz biçimde, aynı zamanda en kısa sürede size ulaştırmamızı sağlamaktadır. Sitemizden hem ev hem de iş yerleri için gerekli olan ürünleri kesintisiz olarak temin edebilirsiniz. Sitemizdeki streç film kategorisi altında yer alan streç film sarma aparatı ise,manuel ürünler için kullanılmaktadır. Streç film ile paketleme yapılması sırasında kullanılan bu aparat metalden imal edilmektedir. 30 cm’lik ilka streç filmler ile uyumludur.

Streç Film Markaları

Ambalajstore sitesinde sera streç ve ilka Streç gibi markalar tarafından üretilen farklı ebatlardaki ürünleri bulabilirsiniz.Streç film markaları çok fazla çeşitlilik göstermese de, ürünlerinfarklı ebatlarda üretilmesi, ihtiyacınıza uygun streç film modellerini bulmanızı kolaylaştırmaktadır.

3-İlka wrap streç film 45 x 300 mt. 8 mic. Kayar Bıçaklı (12 Adet) Gıda streç filmürünleri farklı ölçülerde, kalınlıktave farklı uzunlukta olmaktadır. Kutulu gıda streç filmve endüstriyel gıda streç film olarak sınıflandırılabilir.Sitemizde farklı ebatlarda streç film ürünlerini bulabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Örneğin görselde ve aşağıdaki linkte inceleyebileceğiniz ürünün kalınlığı 8 microndur. Eni 45 cm olan bu ürün300 metrelik bir uzunluğa sahiptir. https://www.ambalajstore.com/urun/ilka-wrap-strec-film-45-x-300-mt-8-mic-kayar-bicakli-12-adet sayfamızı ziyaret ederekbu ürünü ve sitemizde yer alan diğer ilka streç film modellerini inceleyebilirsiniz.

4-İlka Pak Wrap Streç Film 30 x 100 MT 9 Mic Kayar Bıçaklı ( 1 Adet ) İlka streç fiyatları diğer markalarla kıyaslandığında daha hesaplıdır.Bu markanın farklı ebatlarda çok sayıda ürünümevcuttur ve gıda streç film kategorisine girmektedir. Örneğin İlka Pak Wrap Streç Film 30 x 100 MT 9 Mic Kayar Bıçaklı ( 1 Adet ) başlığı altında sergilediğimiz ürünün kalınlığı 9 microndur. 30 cm enindeki bu ürün, 100 metre uzunluğundadır. https://www.ambalajstore.com/urun/ilka-pak-wrap-strec-film-30-x-100-mt-9-mic-kayar-bicakli-1-adet adresine giderekbu ürünü inceleyebilirsiniz. Sitemizdeki İlka streç film modellerini inceleyerek sizin için uygun olan streç filmi sipariş edebilirsiniz.

5-Rulo Wrap Streç Film 30 x 750 Mt 8 Mic Rulo wrap streç film, 30x750 metre 8 mic ve 45x500metre 8 mic gibi ebatlarda sitemizde satılmaktadır. Buğu giderici özelliği vardır. Diğer streç filmlere göre daha parlak, esnek ve yapışkandır. https://www.ambalajstore.com/urun/ilka-rulo-wrap-strec-film-30-x-750-mt-8-mic adresini ziyaret ederekbu ürünümüzü inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Streç film içintüm toptan satın alım işlemlerini sitemiz üzerinden gerçekleştirmeniz halinde,ürünlerin maliyetleri önemli oranda azalacaktır.