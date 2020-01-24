Askerlik yerleri sorgulama sonuçlarına göre, askerlik yeri Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayı olarak çıkanlar, birliğin nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayı nerede? Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayına nasıl gidilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Amasya 15. Piyade Eğitim Tugayının adresi ve ulaşım bilgileri haberimiz içerisinde yer alıyor.

AMASYA 15. PİYADE EĞİTİM TUGAYI NEREDE?

a. Açık Adresi : General Hikmet Akıncı Kışlası Yazı Bağları Mahallesi Kışla Caddesi

05500/Amasya

b. Telefon No. : 0 358 242 00 24-25-26

c. Belgegeçer No.: 0 358 242 06 85

AMASYA 15. PİYADE EĞİTİM TUGAYINA NASIL GİDİLİR?

a. Kara Yolu: 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Amasya’da bulunmaktadır. Amasya Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Otogardan şehir merkezine, şehir merkezinden 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na belediye otobüs seferleri, minibüsmidibüs veya taksi ile ulaşım mevcuttur.

Otogar Tel.No. : 0 358 218 80 12

b. Demir Yolu: Amasya-Samsun, Amasya-Sivas güzergahlarında trenle ulaşım mevcuttur. İstasyon

Tel.No. : 0 358 218 12 39

c. Hava Yolu: Amasya Merzifon Havalimanı şehir merkezine 50 km mesafededir. Ulaşım havalimanı servisi, belediye otobüsü ve taksi ile sağlanmaktadır.

Havalimanı Tel.No. : 0 358 535 10 16 – 0358 535 10 17