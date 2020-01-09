Altın 2020 yılında yine güvenli liman olacak!

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam yaptığı açıklama sonrası, ABD'nin İran'a karşı hareketinin ekonomik yaptırımlar olarak gerçekleşeceği, askeri seçeneğin rafa kalktığı kesinleşti. Savaş algısının gerilemesinin finansal piyasalar üzerindeki etkisini bir canlı yayında değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Barışa doğru ilerlemeyi ümit ediyoruz. Piyasalar da normal akışına dönmüş durumda." ifadelerini kullandı.

"YENI YILA BEKLENMEDİK BİR HABER AKIŞIYLA GİRDİK"

ABD- İran arasında beklenmedik bir haberle yeni yıla girildiğini belirten Paksoy, ilk etapta hararetli açıklamalar gelirken arkasından gelen açıklamalarla durumun sakinleştiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde İran'ın hareketlerinin mezhep savaşına dönüp dönmeyeceğinin piyasalarca izleneceğini dile getiren Paksoy, altın fiyatlarının savaş riski ile en çok hareketlenen finansal meta olduğunu dile getirirken, altında her geri çekilmenin alım fırsatı olacağını söyledi. Ilımlı süreç devam ederse 275-285 bandının alım fırsatı olduğuna dikkat çeken Paksoy, "Çok risk var, altın yine güvenli liman olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"PETROLDE YETERLİ TALEP YOK"

Dünyada büyümenin yavaşladığına dikkat çeken Paksoy, ABD'nin kaya gazı gibi bir seçenekle petrol ihracatçısı durumuna geldiğini, iç piyasası ve dünya dengeleri nedeniyle petrolün yükselmesini istemediğini dile getirdi. Petrol fiyatlarının savaş riskine rağmen 80 dolarlara varmadığına dikkat çeken Paksoy, piyasaların sözlü açıklamalardan çok sahadaki askeri hareketlere odaklandığını söyledi.

"BORSA, TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİ"

Küresel hareketlerin Borsa İstanbul'u çok etkilediğini belirten Paksoy, 2020'nin ABD için seçim yılı olduğunu ve seçim sürecinde borsa verilerinin ABD halkı üzerinde etkili olduğunu söyledi. Borsa İstanbul'un 2 sent üzerinde kalıcı olması durumunda, 120.000 üzerine gitmesinin beklendiğini dile getiren Paksoy, gelen haber akışından etkilenmekle birlikte 2020'de olumlu bir tablo beklediğini söyledi.