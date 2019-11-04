Altan kardeşler ve Ilıcak için istenen cezalar belli oldu

“Anasayal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları dava devam ediyor.

Duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaasında sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Sanık Mehmet Altan hakkında beraat talep eden savcı diğer 3 sanık hakkında da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.

Habertürk