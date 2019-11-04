Altan kardeşler ve Ilıcak için istenen cezalar belli oldu
15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla yargılanan FETÖ'nün medya yapılanması davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 6 sanık hakkındaki davada mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ve diğer üç sanığın cezalandırılmalarını, Mehmet Altan'ın ise beraatini istedi.
“Anasayal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandıkları dava devam ediyor.
Duruşma savcısı celse arasında verdiği mütalaasında sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etti.
Sanık Mehmet Altan hakkında beraat talep eden savcı diğer 3 sanık hakkında da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.
Habertürk
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