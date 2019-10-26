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26 Ekim 2019 Cumartesi 13:16:55 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:21:15

Almanya'nın Türkiye karşıtı Suriye planı ortaya çıktı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Krarrenbauer'ın Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge oluşturmayla ilgili teklifin ayrıntıları Spiegel Online sitesinde yayımlandı. Hazırlanan plana göre, güvenli bölge için 2500 asker gönderilecek ve çok sayıda ağır askeri ekipmanlarla donatılacak. Bu plan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası hazırlandı.

Türkiye, sınırlarında terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Dünyadan bu meşru harekata karşı çıkan açıklamalar gelmişti. Karşı çıkan ülkelerden biri de Almanya'ydı. Savunma Bakanı Kramp-Karrenbaur, Türkiye'nin operasyonunu engellemek için ortaya ilginç bir fikir ortaya atmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Alman Ordusunun olası bir Suriye görevi için 2500 asker göndermeye hazır olduğu bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbaur'ın teklif ettiği ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından eleştirilen Suriye'nin kuzeyinde NATO ve Rusya'nın kontrolüne güvenli bir bölge oluşturma planının ayrıntıları Spiegel dergisinde yayınlandı.

2500 ASKER, TANKLAR, OBÜSLER, AĞIR SİLAHLAR...

Alman ordusu Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması öngörülen güvenli bölge için 2500 asker göndermeye hazır. Hazırlanan plana göre Alman ordusu Suriye'nin kuzeyinin 40 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde sektörlere ayrılmasını öngörüyor. Almanya bu sektörlerden birine uluslararası birliklerden birini öncülüğünü almaya hazır. Bunun için savaş kabiliyeti olan üç tabur gönderilecek.

Ordu yetkililer olası operasyon için "komple bir paketten" söz ediyor. Muhtemel operasyon için hazır edilecek taburlarda keşif birlikleri, özel hareket birlikleri, Boxer isimli tekerli tanklar, ağır silahlar, obüsler, istihkam birlikleri ve mayın temizleme birlikleri bulunacak.

SAVAŞ UÇAKLARI DA PLANIN İÇİNDE

Alman ordusu ayrıca keşif uçakları Tornado'lar ile savaş uçakları Eurofighter'ları da bu operasyon için kullanmaya öngörüyor. Orduya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Alman ordusunun helikopterler ve sıhhi tesisat konusunda ise yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Alman ordusunun bu zamana kadar yaptığı yurt dışı görevleri genelde süresiz görevler. Ancak muhtemel Suriye operasyonunda görev süresinin 2 yılla sınırlandırılması da öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Karrenbauer’in güvenli bölge teklifini sert bir şekilde eleştirmiş böyle bir teklif veren savunma bakanının operasyonu hangi imkanlarla yapacağını da açıkça kamuoyuna aktarması gerektiğini söylemişti. Spiegel'e sızdırılan bu bilgilerin, Karrenbauer tarafından Maas'a verilen bir cevap olduğu değerlendiriliyor.

(Haber 7)

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