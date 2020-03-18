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18 Mart 2020 Çarşamba 16:55:53 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:03:49

Almanya'dan dönen HDPKK'lı Meral Danış Beştaş karantinaya değil, Meclis'e girdi

Almanya'dan 8 Mart'ta dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, 14 günlük karantina süresini doldurmadan Meclis'teki oturuma katıldı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışından yurda giriş yapanlara 14 gün karantina uygulaması getirdi. Kurala uymayan ünlülere tepkiler artarken, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da kuralları çiğnedi.

KARANTİNA YERİNE MECLİS'E GİTTİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılmak için Almanya'ya giden Beştaş, karantina süreci dolmadan Mecllis'e gitti.

"KURALLARA UYUN"

Beştaş'ın bu sorumsuzluğuna, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tepki gösterdi.

Özkan, "Kurallara uymak Meclis'te görev yapan milletvekillerimizin üzerine düşen vazifedir. Bu anlamda, yeni göreve başlayan Sayın Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başarılar diliyorum. Ancak sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart'ta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir. Bu noktada hassasiyet beklediğimizi de ifade ediyoruz. Kendilerinin de aynı hassasiyete riayet edecekleri konusunda şüphemiz yoktur." dedi.

"ALMANYA'YA GİTTİM"

Beştaş ise, "Sağlık durumum ya da nasıl olduğum konusunda 82 milyona sanki hastaymışım gibi bir açıklama yapmasını çok talihsiz buluyorum. Bence Sağlık Bakanı da Sayın Grup Başkan Vekili'ne gerekli uyarıları yapmalı, çünkü hassasiyet sebebiyle ili bile açıklamadılar, hâlâ çok sınırlı sayıda bilgi var, kamuoyu şeffaf bir açıklama bile görmedi. Temel taleplerimizden biri de şeffaflıktı. Ayrıca, ben Almanya’ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim." sözleriyle kendini savundu.

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