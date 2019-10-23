Almanya'dan büyük uyanıklık! Gözünü o bölgeye dikti

Sivillerin üzerine bomba yağmasını önlemek için Türkiye'nin Suriye için yaptığı "Uçuşa yasak bölge ilan edilsin" teklifini reddeden Almanya, hazıra konmanın hesaplarını yapmaya başladı. Yıllarca Suriye için parmağını bile kıpırdatmayan Almanya şimdi Türkiye'nin temizlediği terör koridorunun "uluslararası güvenlik bölgesi" ilan edilmesini istedi. Teklifi Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer getirdi.



DIŞİŞLERİ TEPKİLİ



Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra Avrupalı ülkelere bu yönde bir teklif götürdüğünü açıkladı. Bakan Karrenbauer uluslararası güçlerden oluşan bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Bakanın bu teklifi, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve bakanlığı şaşırttı. Dışişleri Bakanlığı, tekliften haberdar olunmadığını ve bu konu üzerinde daha görüşülmesi gereken ayrıntılar olduğunu açıkladı.



MAAS'A BİLDİRMİŞ



Karrenbauer ise öneriyi yapmadan önce bu yönde bir açıklama yapacağını Dışişleri Bakanı Maas'a cep telefonu üzerinden bir kisa mesaj ile duyurduğunu bildirdi. Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için bölgeye girmesini istemeyen Almanya, şimdi DEAŞ terörünü bahane ederek bölgeye girilmesini savunuyor.



ASIL DERDİ BAŞKA



Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Norbert Röttgen, "Bu bölgenin güvenliğinin kontrolünün Türkiye tarafından değil de uluslararası birlik tarafından üstlenmesini sağlayacak inisiyatif ele alınmalı. Bu konuda İngiltere, Fransa ve Almanya'ya iş düşüyor" dedi. Röttgen böylece amacın Suriye'nin ve o ülke vatandaşlarının yeniden bölgeye yerleşmesinin değil de Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak olduğunu gözler önüne serdi.



(Sabah)