Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız
ABD Başkanı Trump ve yönetiminin Kuzey Akım 2 projesinden çekilmesi için Almanya'ya baskı yapması ve bu projeye yönelik yaptırımların senatoda onaylaması iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Alman basını, Angela Merkel'in Kuzey Akım 2 projesine yönelik Washington'ın uzun zamandır süren baskı ve yaptırım planlarını, 'savaş ilanına' benzettiğini yazdı.
Alman lider Merkel, Rusya ile sürdürülen Kuzey Akım projesinin ilerleyişine bakılacağını söyleyerek, ABD'ye karşı geri adım atmayacaklarını belirtti.
"YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLAMAYACAK"
Sınır ötesi müeyyide uygulamasını onaylamadıklarını belirten Merkel, bu yaptırımların etkili olmadığını, Kuzey Akım 2 projesinin ilerleyişine bakılacağını söyledi. TürkAkım ve Kuzey Akım boru hatlarının Avrupa’yı Rus enerjisine bağımlı hâle getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunan ABD Senatosu, iki projeye müeyyideyi de kapsayan savunma bütçe tasarısını onaylamıştı.
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