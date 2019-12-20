Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız

Alman lider Merkel, Rusya ile sürdürülen Kuzey Akım projesinin ilerleyişine bakılacağını söyleyerek, ABD'ye karşı geri adım atmayacaklarını belirtti.

"YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLAMAYACAK"

Sınır ötesi müeyyide uygulamasını onaylamadıklarını belirten Merkel, bu yaptırımların etkili olmadığını, Kuzey Akım 2 projesinin ilerleyişine bakılacağını söyledi. TürkAkım ve Kuzey Akım boru hatlarının Avrupa’yı Rus enerjisine bağımlı hâle getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunan ABD Senatosu, iki projeye müeyyideyi de kapsayan savunma bütçe tasarısını onaylamıştı.