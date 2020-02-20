20 Şubat 2020 Perşembe 10:15:38 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:18:59
Almanya'daki saldırıyı yapanın kimliği açıklandı
Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişinin aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı
Ayrıntılar geliyor...
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