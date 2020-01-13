Almanya: Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnunuz

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Libya'da yürürlüğe giren ateşkese ve Berlin süreci kapsamında planan Libya Konferansı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Alman hükümeti olarak Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanının çabaları sonucunda (Libya'da) yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." diyen Seibert, ateşkesin kalıcı olması durumunda bunun Libya ile ilgili Berlin’de düzenlemesi planlanan toplantının bir temeli olabileceğini belirtti.

Berlin süreci kapsamdaki Libya Konferansı için hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Seibert, “Bu her halükarda Ocak ayında Berlin’de yapılacak. Şansölye ve Dışişleri Bakanı bu konuda uluslararası partnerlerle bir dizi görüşmeler yaptı, daha da yapacaklar." dedi.

Seibert, şu an için bu konferansın hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapamayacaklarını, konferansın düzenlemesi için son düzlükte olduklarını ve hazırlıklar tamamlandığında ayrıntılarının paylaşılacağını kaydetti.

(AA)