Almanya eski Cumhurbaşkanı Gauck: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, mülteci konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iş birliği yapılmasını istedi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Gauck, mülteci sorununu değenlendirdi.

"Avrupa olarak zor bir durumdayız, burada Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var." diyen Gauck, Türkiye'nin bu alandaki finansal destek beklentisinin karşılanmasının da iyi olacağını vurguladı.

Öte yandan Bild gazetesindeki bir makalede de göç krizinin sadece ve sadece yerinde ve Türkiye'yle çözülebileceği vurgulanarak, "Erdoğan olmadan bu mümkün değil." ifadelerine yer verildi.