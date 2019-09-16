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16 Eylül 2019 Pazartesi 14:30:28 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:52:57

Almanya: AB-Türkiye mutabakatının arkasındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Halen daha çok insanın Türkiye’den Yunanistan’a özellikle deniz yoluyla gelmesini endişeyle izliyoruz. Biz AB-Türkiye mutabakatının arkasındayız ve taahhütlerimizi yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatının arkasında olduklarını ve bu mutabakattan doğan taahhütleri yerine getireceklerini söyledi.

Maas, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.      

AB’nin en acil çözmesi gerektiği konulardan birinin göç konusu olduğunu belirten Maas, "Halen daha çok insanın, Türkiye’den Yunanistan’a özellikle deniz yoluyla gelmesini endişeyle izliyoruz. Biz AB-Türkiye mutabakatının arkasındayız ve taahhütlerimizi yerine getireceğiz.” dedi.      

Maas, geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ve Türk tarafının da bu mutabakattan doğan taahhütleri yerine getireceğinden hareket ettiklerini kaydetti.      

Yunanistan hükümetinin mültecilerin ulaştığı adalardaki durumun iyileştirilmesine yönelik aldığı önlemlerin mülteci sorununun çözümü için önemli olduğunu ifade eden Maas, “Göç konusunda ortak çıkarlarımız var. Yunanistan göçmenlerin ilk ulaştığı ülke. Almanya ise mültecilerin ulaşmayı hedefledikleri ilk ülke." diye konuştu.      
      
 Maas, Yunan mevkidaşıyla Akdeniz’in doğusunda sondaj faaliyetlerini de ele aldıklarını aktararak, bu konuda AB Konseyinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden yana açık bir tutum sergilediğini bildirdi.      

Anlaşmazlığın daha fazla artmasını istemediklerini belirten Maas, "Gerilimin düşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Genel olarak Kıbrıs konusunda yeniden diyaloğa girilmesinin önemli olacağına inanıyorum. Bu tür olaylar bunu zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.      

- Suudi Arabistan'da petrol tesislerine saldırıyı kınadı      

Maas, Suudi-Arabistan’da iki petrol tesisine yönelik düzenlenen saldırıları sert şekilde kınadığını dile getirerek, bu saldırıların hiçbir şekilde haklı çıkarılmayacağını vurguladı.      

Partnerleri ile saldırılardan kimin sorumlu olduğunu ve bunun nasıl gerçekleştiğini analiz ettiklerini söyleyen Maas, "Bunu sağduyulu bir şekilde yapmamız lazım ancak durum endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.      

- Dendias'ın açıklamaları      

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da mülteciler konusunda Almanya’nın verdiği katkıyı değerli bulduklarını ifade ederek, "Mülteci ve göç akınlarının tekrar kaygı verici  boyutlara çıkacağı beklentisi var." dedi.      

Bu konudan etkilenen ülkelerin dayanışma göstermesi gerektiğini belirten Dendias, 2016’nın mart ayında yapılan AB-Türkiye mutabakatının özellikle uygulamasının önemli olduğunu kaydetti.      

Dendias, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık Almanya'dan talep ettiği tazminata ilişkin bir soruya, Almanya ile görüş ayrılığı yaşadıkları konular bulunduğunu dile getirerek, "Bu görüş ayrılıkları ilişkileri zehirlemeyecek. Bunlar ilişkilerin bir parçası olarak kalacak. Bu konu sonunda hak ettiği şekilde çözülecek." şeklinde konuştu.    

(AA)

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