18 Şubat 2020 Salı 10:20:31 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:25:43
Alman terörist ülkesine postalandı
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu yabancı teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Almanya uyruklu bir yabancı teröristin ülkesine gönderildiği kaydedildi.
AA
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