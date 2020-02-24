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24 Şubat 2020 Pazartesi 00:13:38 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:24:44

Alkollü araç kullanırken yakalanan sözde fenomen Ata Benli, Ekrem İmamoğlu yalanıyla polislerimize iftira attı

Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan Ata Benli'nin, trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığı iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yalanlama geldi. Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiği ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği ortaya çıktı.

Avrasya Tüneli girişinde trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığını iddia eden Ata Benli'nin yalan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata Benli'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.

Alkollü araç kullanırken yakalandı

Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.

Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."



Ata Benli, paylaşımlarını silip hesabını kapattı.

Sosyal medya hesabını kapattı

Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Bu olayın ardından sosyal medya hesabını da kapattı.

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