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03 Aralık 2019 Salı 18:27:02 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 18:28:34

Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan'ın daha yapacak çok işi var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile ilişkilerine ilişkin, "İş birliğimizi daha da güçlendirecek. Kısacası, daha yapacak çok işimiz var. Tüm bu işleri TANAP, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi zamanında faaliyete geçireceğimizden eminim." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 25. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nın (BAKUTEL 2019) açılışına Türkiye'nin bakan düzeyinde katılım sağlamasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 30 Kasım'da Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) Azerbaycan doğalgazının Yunanistan'a akışı için düzenlenen törene katıldığını hatırlatan Aliyev, "Bu, dostluk projesidir. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan ortak irade sergilemiştir. TANAP'ın yapımında işlerin yaklaşık yüzde 80'ini Türk şirketleri gördü. Biz artık mega projeyi faaliyete geçirdik. Bu gerçekten de tarihi bir başarıdır." dedi.

İki ülke arasında ulaştırma alanında da başarılı bir iş birliği yürütüldüğünü dile getiren Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tarihi bir proje olduğunu, ülkesinin Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'yı birleştirdiğini ifade etti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile yük taşımacılığının giderek arttığını, Orta Asya ülkeleri, Çin ve Afganistan'dan yüklerin bu hatla dünya piyasalarına çıkartıldığını vurgulayan Aliyev, "Tabii ki bu Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği ve dostluğu sayesinde mümkün oldu. Bu bizim konumumuzu pekiştiriyor, gücümüzü artırıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ GELİŞİM ÇOK HIZLI İLERLİYOR. BİZ BUNU İZLİYORUZ VE BUNA SEVİNİYORUZ"

Bu hattın ebedi çalışacağından ve taşınan yük hacminin artacağından emin olduğunun altını çizen Aliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye'de teknoloji gelişim çok hızla ilerliyor. Biz bunu izliyoruz ve buna seviniyoruz. Sanayi ve bilgi teknolojileri alanında çok büyük başarılar elde edildi. Türkiye'de bilimsel potansiyel de çok güçlü. Biz bu alanda da sıkı işbirliği yapmak istiyoruz. Çünkü dünyanın gelecek gelişimi büyük oranda inovasyonlara, teknolojik gelişime bağlıdır. Ortak bilimsel araştırmalar iş birliğimizi daha da güçlendirecek. Kısacası, daha yapacak çok işimiz var. Tüm bu işleri TANAP, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi zamanında faaliyete geçireceğimizden eminim."

Bakan Turhan: Türkiye ve Azerbaycan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda birbirinin yanında yer almaya devam edecektir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan da Azerbaycan'ın başarılarından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın siyasi ve toplumsal istikrarı ekonomik ve insani zenginliğe dönüştürdüğünü ifade eden Turhan, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri esasında güç birliği yaptığını vurguladı.

İki ülkenin enerji ve ulaştırma projelerinden bahseden Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin önemli katkılarınız ve güçlü iradeniz sayesinde başlatılan bu projeler, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak güce dönüşme hedefine mühim destek sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda birbirinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AA

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