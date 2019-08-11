Alışveriş merkezleri Kurban Bayramı'nda açık mı? Bugün AVM'ler açık mı? sorusunun yanıtı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nda izinli ve akrabalarından uzakta olan vatandaşlar zamanını alışveriş merkezlerinde geçirmek istiyor. AVM sayısı yoğun olan büyükşehirlerde alışveriş merkezleri açık olabiliyor. AVM'ler normal zamanda haftanın her günü açık olup saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet veriyor. Ancak bayramlarda AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri normal saatlerinden farklı oluyor.

BUGÜN AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

Alışveriş Merkezleri Kurban bayramı'ın ilk gününde saat 12:00 ila 14:00 arasında faaliyete geçiyor. Bazı AVM'ler ise kurban bayramında geç kapatmak yerine bayram öncesinde 4 veya 5 gün geç kapatmayı tercih ediyor. AVM'lere gitmeden önce arayarak açılış saatini öğrenmek faydalı oluyor. İstanbul'daki AVM'ler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

İSTANBUL'DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



212 İstanbul AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 444 42 12

Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 Bağcılar İstanbul

Addresistanbul

+90 0212 320 62 62

Halide Edip Adıvar Mah. Çiftecevizler Deresi Sok. No:2 34382 Okmeydanı Şişli İstanbul

Airport AVM (Outlet Center)

+90 0212 465 85 75

Londra Asfaltı Kuleli Mevkii E-5 Karayolu üzeri Bakırköy İstanbul

Akbatı Alışveriş Merkezi

Esenyurt Bahçeşehir İstanbul

+90 0212 282 01 70

NİSPETİYE CADDESİ 34337 ETİLER / İSTANBUL

Alkent Alışveriş Merkezleri

+90 0212 257 46 84

Tepecik Yolu, Etiler Beşiktaş İstanbul

Aquarium AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 544 63 29

Abdi İpekçi Cad. No:42 Bayrampaşa İstanbul

Armoni Park AVM Outlet Center

+90 0212 425 91 00

Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. No: 132 Sefaköy Küçükçekmece İstanbul

Astoria Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 215 22 22

Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No:127 34394 Esentepe Şişli İstanbul

Asyapark Alışveriş Merkezi

+90 0216 313 72 51

Bostancı Yolu No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul

Atirus AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 883 78 00

Fatih Mah. Londra Asfaltı No:40 34500 Büyükçekmece İstanbul

Atrium Alışveriş Merkezi

+90 0212 560 36 65

9-10. Kısım, Ataköy Bakırköy İstanbul

Autopia Otomobil AVM

+90 0212 853 33 13-35

Kıraç Namık Kemal Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:1 34513 Esenyurt İstanbul

Aymerkez AVM Alışveriş Merkezi - Büyükçekmece

+90 0212 863 30 30

E-5 Karayolu üzeri No:69 Mimarsinan Büyükçekmece İstanbul

Aymerkez AVM Alışveriş Merkezi - Gaziosmanpaşa

+90 0212 545 91 91

Salihpaşa Cad. No:25 Gaziosmanpaşa İstanbul

B & B Dekor Tekstil

+90 216 315 19 95

Fetih Mah. Çamlıca Mobilyacılar Çarşısı.Atatürk Blv D:23 Ataşehir

Bauhaus Bayrampaşa

+90 0212 640 71 41

Altıntepsi Mah. İstanbul Büyük Otogar Karşısı 34150 Bayrampaşa İstanbul

Bauhaus Beylikdüzü

+90 0212 852 47 75

Haramidere Mah. 7.Cadde No:2 Tatilya Yanı Beylikdüzü 34841 Avcılar İstanbul

Bauhaus Kozyatağı

+90 0216 578 70 70

Eski Genoto Arsası Kozyatağı 34752 İçerenköy Ataşehir İstanbul

Beşyıldız Alışveriş Merkezi

+90 0216 641 72 20

Mimar Sinan Mah. Bosna Caddesi B-5 Çekmeköy İstanbul

Beyaz City AVM

+90 0212 871 29 29 - 872 66 66

Barış Mah. Adakent Cad. No:2 Beylikdüzü İstanbul

Beylicium Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 872 39 72

E5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü Cad. No: 9 Beylikdüzü İstanbul

Blackout AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 233 12 05

Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Şişli İstanbul

Capacity AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 661 67 05 - 444 92 72

Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:7 Bakırköy İstanbul

Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0216 554 77 77

Mahir İz Caddesi Altunizade 34662 Altunizade İstanbul

Carium Alışveriş Merkezi

+90 0212 855 02 98 - 0533 365 42 71

Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Paşabahçe Cad. Beykent Gürpınar B.Çekmece İSTANBUL

Carousel Alışveriş Merkezi

+90 0212 570 84 34

Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No:1 34710 Bakırköy İstanbul

Carrefour Acıbadem

+90 0216 339 38 27 - 544 48 00

İbrahimağa Mah. Dinlenç Sok. No: 18 Kadıköy İstanbul

Carrefour Bağcılar

+90 0212 602 37 37

Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 Bağcılar İstanbul

Carrefour Bayrampaşa

+90 0212 640 99 00 - 640 98 85

Ferhatpaşa Çiftliği Altıntepsi Mah. Esenler Otogar Yanı Bayrampaşa İstanbul

Carrefour Haramidere

+90 0212 852 06 06

Beylikdüzü Londra Asfaltı Mevkii Yakuplu Köyü 34900 Büyükçekmece İstanbul

Carrefour İstinye Store

+90 0212 277 00 10

Eski Kavel Kablo Fab. İstinye Mah. Çayır Cad. No:1 İstinye Sarıyer İstanbul

Carrefour Maltepe Merkez

+90 0216 305 02 85

Eski Emintaş Fab. Feyzullah Mah. Karatepe Mevkii Kadıköy Pendik Minibüs Yolu üstü Maltepe İstanbul

Carrefour Maltepe Park

+90 0216 515 15 15

Cevizli Mah. Tugay Yolu No:67 Maltepe İstanbul

Carrefour Pendik Store

+90 0216 670 10 50

Kaynarca Mah. Elka Sok. No:33 Pendik İstanbul

Carrefour Sefaköy

+90 0212 411 64 00

Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:132 Sefaköy İstanbul

Carrefour Ümraniye

+90 0216 458 38 00 - 01

İnkılap Mah. Cezaevi Yolu Küçüksu Ümraniye İstanbul

CarrefourSA Bahçepark Alışveriş Merkezi

+90 0212 441 29 87

Adnan Kahveci Bulvarı E-5 Karayolu Yanı No:227 34180 Bahçelievler İstanbul

Carrefoursa İçerenköy

+90 0216 655 71 00

Hal Binası Yanı Eski Genoto Arsası İçerenköy Ataşehir İstanbul

Cevahir İstanbul Alışveriş Merkezi

+90 0212 368 69 00

Büyükdere Cad. No: 22 Şişli İstanbul

City`s Nişantaşı AVM

+90 0212 373 33 33

Teşvikiye Cad. No:162 Nişantaşı Şişli İstanbul

Colony Outlet Center

+90 0212 580 45 75

E5 Londra Asfaltı Florya Kavşağı BP Arkası Florya İstanbul

Deposite Outlet Center

+90 0212 671 67 30

Atatürk Bulvarı O.S.B 34306 İkitelli Başakşehir İstanbul

Doğuş Power Center AVM

+90 0212 346 44 44

Maslak Mah. G-45 Ahi Evren – Polaris Cad. No: 4 Maslak İstanbul

Espri Outlet AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 647 77 01

Nene Hatun Mah. Davutpaşa Cad. No:6 Esenler İstanbul

Fabulist Alışveriş ve Eğlence Merkezi

+90 0216 621 06 77 - 0216 621 07 05

İnönü Mah. Eski Ankara Cad. No:87-7 Sarıgazi Ümraniye İstanbul

Flyinn Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 573 75 75

Harman Sokak No:48 34153 Florya İstanbul

Forum İstanbul AVM

+90 0212 443 13 50

Kocatepe Mah. Paşa Caddesi 34045 Bayrampaşa İstanbul

Foxcity Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 873 73 36

İstanbul Caddesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Beykent Büyükçekmece İstanbul

Galleria Alışveriş Merkezi

+90 0212 559 95 60

Sahilyolu Ataköy İstanbul

Hayatpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 656 22 11

Güneşli Merkez Mahallesi Evren Caddesi No:111 34212 Güneşli İstanbul

Historia Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 532 02 02

Adnan Menderes Bulv. No:2 Fatih İstanbul

Ihlamur AVM

+90 0212 471 09 05

Halkalı Merkez Mah. İkitelli Cad. No:40 34303 Küçükçekmece İstanbul

İstanbul Outlet Park

+90 0212 872 22 00

Cumhuriyet Mah. E-5 Karayolu Firuze Sok. Büyükçekmece İstanbul

İstinye Park Alışveriş Merkezi

+90 0212 345 55 55

İstinye Bayırı Cad. No: 73 34460 Sarıyer İstanbul

Kadir Has Çocuk Dünyası Alışveriş Merkezi

+90 0212 442 81 16-17-18

Mehmetçik Sok. No:1 Kadir Has Alışveriş Merkezi Bahçelievler İstanbul

Kale Outlet Center AVM

+90 0212 502 11 55

Güven Mah. Eski Londra Asfaltı No:89 Mehmet Akif Kavşağı yanı 34610 Güngören İstanbul

Kanyon AVM

+90 0212 317 53 00

Büyükdere Cad. No:185 34384 Levent Beşiktaş İstanbul

Kardiyum AVM Alışveriş Merkezi

+90 0216 456 26 72 - 456 26 82

TEM Yanyol Mevlana Sok. Giray Plaza No:26/5 Taşdelen Ataşehir İstanbul

Kaya Millenium Alışveriş Merkezi

+90 0212 872 26 36

Cumhuriyet Cad. Şimşek Sok. Beykent Büyükçekmece İstanbul

Kemermall AVM

+90 0212 360 37 83 - 84

İstanbul Cad. Selanik Bulv. No: 157 34075 Kemerburgaz Eyüp İstanbul

Kule Çarşı

+90 0212 316 10 15

Büyükdere Cad. Pembegül Sok.İş Kuleleri 4.Levent İstanbul

Lilyum AVM Alışveriş Merkezi

+90 0216 435 82 84

Kadirova Cad. No:1 Ömerli Ümraniye İstanbul

M1 Meydan Alışveriş Merkezi Ümraniye

+90 0216 526 01 01

Çakmak Mah. Metro Group Sok. No: 243 34770 Ümraniye Istanbul

M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi

+90 0212 444 06 90

Bahçelievler Mah. Eski Londra Asfaltı No:5 34181 Bahçelievler İstanbul

Marka City Alışveriş Merkezi

+90 0212 872 11 77-78

E-5 Üzeri Büyükşehir Mah. Beylikdüzü Cad. No:5 34520 Beylikdüzü İstanbul

Maxi Çengelköy

+90 0216 265 65 09

Nato yolu üzeri Ata 2 Sitesi önü Çengelköy Üsküdar İstanbul

Maxi Silivri

+90 0212 736 00 36

E-5 Karayolu Üzeri Karaali Çeşme Mevkii Silivri İstanbul

Mayadrom Alışveriş Merkezi

+90 0212 352 31 22

Yıldırım Göker Cad. 34335 Akatlar Etiler İstanbul

Metro Büyükçekmece

+90 0212 866 72 00 - 444 50 40

Hadımköy Yolu, Çakmaklı Yol Girişi Büyükçekmece İstanbul

Metro Güneşli

+90 0212 478 70 00 - 444 50 40

Koçman Cad. 34212 Güneşli İstanbul

Metro Kozyatağı

+90 0216 544 68 00 - 444 50 40

Yavuzlar Cad. Yenisahra 81100 Ataşehir İstanbul

Metro Pendik

+90 0216 581 90 00 - 444 50 40

Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No: 22/24 Üst Kaynarca Pendik İstanbul

Metrocity

+90 0212 344 06 60

Büyükdere Cad. 1.Levent 34330 Beşiktaş İstanbul

Metronom Alışveriş Merkezi

+90 0212 515 70 07

5. Etap Yeşil Vadi Cad. No: 1 Başakşehir İstanbul

Metroport Alışveriş ve Yaşam Merkezi

+90 0212 484 01 00

Eski Londra Asfaltı Kültür sk. no:1 34180 Bahçelievler İstanbul

Mozaik Çarşı Alışveriş Merkezi

+90 0216 455 91 69

Ataşehir İstanbul

Neocity AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 353 11 11

Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:3 34394 Levent İstanbul

Neomarin AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 670 12 00

Kaynarca Mah. E-5 Yolu üzeri Tersane Kavşağı No:9 Pendik İstanbul

Olimpa AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 488 78 78

Başakşehir Mah. Erdem Beyazıt Cad. No:5 Başakşehir / İstanbul

Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi

+90 0216 664 14 14

İstiklal Sok. No: 10/4 Yenisahra Ataşehir İstanbul

Optimum Silivri AVM Alışveriş Merkezi

Piri Mehmet Paşa Mah. Silivri İstanbul

Pabetland

+90 0212 270 54 35

Nato Cad. Yağmur Sok. Sedef 2 İş Merkezi Kat: 1 Seyrantepe İstanbul

Palladium Alışveriş Merkezi

+90 0216 663 15 00

Barbaros Mah. Halk Cad. No:6 34746 Ataşehir İstanbul

Paradise AVM

+90 0212 855 19 44 - 855 19 85

Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:26 Gürpınar Büyükçekmece İstanbul

Parkway AVM

+90 0212 672 95 12

Süleyman Demirel Cad. Bahçeşehir Batı Kapısı Karşısı Esenkent Bahçeşehir İstanbul

Pendik Park Alışveriş Merkezi

+90 0216 354 04 67

Yeni Mah. Abdülhalik Renda Cad. Begonya Sok. No:2 Pendik İstanbul

Polcenter AVM

+90 0212 270 63 31

Büyükdere Cad. Eczacı Ali Kaya Sok. No: 4 Levent Beşiktaş İstanbul

Praktiker Bayrampaşa

+90 0212 437 22 20

Kocatepe Mah. Şehir Park Cad. 34045 Bayrampaşa İstanbul (İKEA yanı)

Praktiker Kartal

+90 0216 451 01 02

Orta Mh. Praktiker No:6/2 34880 Kartal İstanbul

Praktiker Mahmutbey

+90 0212 602 30 30

Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 Bağcılar İstanbul

Praktiker Ümraniye

+90 0216 525 10 95

Carrefour-SA Vega Alışveriş Merkezi İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:68 Ümraniye İstanbul

Prestige Mall Alışveriş Merkezi

+90 0212 669 22 62

Doğa Parkı Cad. Gölet Mekii Bahçeşehir İstanbul

Profilo Alışveriş Merkezi

+90 0212 216 44 00

Cemal Sahir Cad. No:33 Mecidiyeköy Şişli İstanbul

Sapphire AVM

+90 0212 268 80 80

Büyükdere Cad. 34330 4. Levent/İstanbul Şişli

Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi

+90 0216 339 39 29

Fatih Cad. No:1 Acıbadem 34650 Kadıköy İstanbul

Town Center

+90 0212 466 07 70

İncirli Cad. No:11 34147 Bakırköy İstanbul

Uyum Çarşı AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 855 21 61

Beykent Yavuz Sultan Selim Bulvarı Adnan Kahveci Mah. No:17 Gürpınar Beylikdüzü Büyükçekmece İstanbul

Verde Molino AVM Alışveriş Merkezi

+90 0212 607 31 25 - 607 17 38

Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Rumeli Cad. No:432-5 Bahçeşehir İstanbul

Viaport

+90 0216 696 10 01

Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 Kurtköy Pendik İstanbul

World Atlantis Alışveriş Merkezi

+90 0216 685 10 00

Kurtköy Pendik İstanbul

Yaylada Süreyyapaşa Alışveriş Merkezi

+90 0216 383 99 20

Turgut Özal Bulvarı, Sahilyolu, Maltepe İstanbul

Zeytinburnu Olivium Outlet Center

+90 0212 547 74 53 (pbx)

Prof.Dr. Muammer Aksoy Cad. No:1/1 Zeytinburnu İstanbul