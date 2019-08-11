Alışveriş merkezleri Kurban Bayramı'nda açık mı? Bugün AVM'ler açık mı?
Alışveriş merkezleri Kurban Bayramı'nda açık mı? Bugün AVM'ler açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda izinli ve akrabalarından uzakta olan vatandaşlar zamanını alışveriş merkezlerinde geçirmek istiyor. AVM sayısı yoğun olan büyükşehirlerde alışveriş merkezleri açık olabiliyor. AVM'ler normal zamanda haftanın her günü açık olup saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet veriyor. Ancak bayramlarda AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri normal saatlerinden farklı oluyor. Peki, bugün AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Alışveriş merkezleri Kurban Bayramı'nda açık mı? Bugün AVM'ler açık mı? sorusunun yanıtı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nda izinli ve akrabalarından uzakta olan vatandaşlar zamanını alışveriş merkezlerinde geçirmek istiyor. AVM sayısı yoğun olan büyükşehirlerde alışveriş merkezleri açık olabiliyor. AVM'ler normal zamanda haftanın her günü açık olup saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet veriyor. Ancak bayramlarda AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri normal saatlerinden farklı oluyor.
BUGÜN AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
Alışveriş Merkezleri Kurban bayramı'ın ilk gününde saat 12:00 ila 14:00 arasında faaliyete geçiyor. Bazı AVM'ler ise kurban bayramında geç kapatmak yerine bayram öncesinde 4 veya 5 gün geç kapatmayı tercih ediyor. AVM'lere gitmeden önce arayarak açılış saatini öğrenmek faydalı oluyor. İstanbul'daki AVM'ler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
İSTANBUL'DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
212 İstanbul AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 444 42 12
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 Bağcılar İstanbul
Addresistanbul
+90 0212 320 62 62
Halide Edip Adıvar Mah. Çiftecevizler Deresi Sok. No:2 34382 Okmeydanı Şişli İstanbul
Airport AVM (Outlet Center)
+90 0212 465 85 75
Londra Asfaltı Kuleli Mevkii E-5 Karayolu üzeri Bakırköy İstanbul
Akbatı Alışveriş Merkezi
Esenyurt Bahçeşehir İstanbul
+90 0212 282 01 70
NİSPETİYE CADDESİ 34337 ETİLER / İSTANBUL
Alkent Alışveriş Merkezleri
+90 0212 257 46 84
Tepecik Yolu, Etiler Beşiktaş İstanbul
Aquarium AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 544 63 29
Abdi İpekçi Cad. No:42 Bayrampaşa İstanbul
Armoni Park AVM Outlet Center
+90 0212 425 91 00
Tevfik Bey Mah. Halkalı Cad. No: 132 Sefaköy Küçükçekmece İstanbul
Astoria Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 215 22 22
Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No:127 34394 Esentepe Şişli İstanbul
Asyapark Alışveriş Merkezi
+90 0216 313 72 51
Bostancı Yolu No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul
Atirus AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 883 78 00
Fatih Mah. Londra Asfaltı No:40 34500 Büyükçekmece İstanbul
Atrium Alışveriş Merkezi
+90 0212 560 36 65
9-10. Kısım, Ataköy Bakırköy İstanbul
Autopia Otomobil AVM
+90 0212 853 33 13-35
Kıraç Namık Kemal Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:1 34513 Esenyurt İstanbul
Aymerkez AVM Alışveriş Merkezi - Büyükçekmece
+90 0212 863 30 30
E-5 Karayolu üzeri No:69 Mimarsinan Büyükçekmece İstanbul
Aymerkez AVM Alışveriş Merkezi - Gaziosmanpaşa
+90 0212 545 91 91
Salihpaşa Cad. No:25 Gaziosmanpaşa İstanbul
B & B Dekor Tekstil
+90 216 315 19 95
Fetih Mah. Çamlıca Mobilyacılar Çarşısı.Atatürk Blv D:23 Ataşehir
Bauhaus Bayrampaşa
+90 0212 640 71 41
Altıntepsi Mah. İstanbul Büyük Otogar Karşısı 34150 Bayrampaşa İstanbul
Bauhaus Beylikdüzü
+90 0212 852 47 75
Haramidere Mah. 7.Cadde No:2 Tatilya Yanı Beylikdüzü 34841 Avcılar İstanbul
Bauhaus Kozyatağı
+90 0216 578 70 70
Eski Genoto Arsası Kozyatağı 34752 İçerenköy Ataşehir İstanbul
Beşyıldız Alışveriş Merkezi
+90 0216 641 72 20
Mimar Sinan Mah. Bosna Caddesi B-5 Çekmeköy İstanbul
Beyaz City AVM
+90 0212 871 29 29 - 872 66 66
Barış Mah. Adakent Cad. No:2 Beylikdüzü İstanbul
Beylicium Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 872 39 72
E5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü Cad. No: 9 Beylikdüzü İstanbul
Blackout AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 233 12 05
Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Şişli İstanbul
Capacity AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 661 67 05 - 444 92 72
Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:7 Bakırköy İstanbul
Capitol Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0216 554 77 77
Mahir İz Caddesi Altunizade 34662 Altunizade İstanbul
Carium Alışveriş Merkezi
+90 0212 855 02 98 - 0533 365 42 71
Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Paşabahçe Cad. Beykent Gürpınar B.Çekmece İSTANBUL
Carousel Alışveriş Merkezi
+90 0212 570 84 34
Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No:1 34710 Bakırköy İstanbul
Carrefour Acıbadem
+90 0216 339 38 27 - 544 48 00
İbrahimağa Mah. Dinlenç Sok. No: 18 Kadıköy İstanbul
Carrefour Bağcılar
+90 0212 602 37 37
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 Bağcılar İstanbul
Carrefour Bayrampaşa
+90 0212 640 99 00 - 640 98 85
Ferhatpaşa Çiftliği Altıntepsi Mah. Esenler Otogar Yanı Bayrampaşa İstanbul
Carrefour Haramidere
+90 0212 852 06 06
Beylikdüzü Londra Asfaltı Mevkii Yakuplu Köyü 34900 Büyükçekmece İstanbul
Carrefour İstinye Store
+90 0212 277 00 10
Eski Kavel Kablo Fab. İstinye Mah. Çayır Cad. No:1 İstinye Sarıyer İstanbul
Carrefour Maltepe Merkez
+90 0216 305 02 85
Eski Emintaş Fab. Feyzullah Mah. Karatepe Mevkii Kadıköy Pendik Minibüs Yolu üstü Maltepe İstanbul
Carrefour Maltepe Park
+90 0216 515 15 15
Cevizli Mah. Tugay Yolu No:67 Maltepe İstanbul
Carrefour Pendik Store
+90 0216 670 10 50
Kaynarca Mah. Elka Sok. No:33 Pendik İstanbul
Carrefour Sefaköy
+90 0212 411 64 00
Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:132 Sefaköy İstanbul
Carrefour Ümraniye
+90 0216 458 38 00 - 01
İnkılap Mah. Cezaevi Yolu Küçüksu Ümraniye İstanbul
CarrefourSA Bahçepark Alışveriş Merkezi
+90 0212 441 29 87
Adnan Kahveci Bulvarı E-5 Karayolu Yanı No:227 34180 Bahçelievler İstanbul
Carrefoursa İçerenköy
+90 0216 655 71 00
Hal Binası Yanı Eski Genoto Arsası İçerenköy Ataşehir İstanbul
Cevahir İstanbul Alışveriş Merkezi
+90 0212 368 69 00
Büyükdere Cad. No: 22 Şişli İstanbul
City`s Nişantaşı AVM
+90 0212 373 33 33
Teşvikiye Cad. No:162 Nişantaşı Şişli İstanbul
Colony Outlet Center
+90 0212 580 45 75
E5 Londra Asfaltı Florya Kavşağı BP Arkası Florya İstanbul
Deposite Outlet Center
+90 0212 671 67 30
Atatürk Bulvarı O.S.B 34306 İkitelli Başakşehir İstanbul
Doğuş Power Center AVM
+90 0212 346 44 44
Maslak Mah. G-45 Ahi Evren – Polaris Cad. No: 4 Maslak İstanbul
Espri Outlet AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 647 77 01
Nene Hatun Mah. Davutpaşa Cad. No:6 Esenler İstanbul
Fabulist Alışveriş ve Eğlence Merkezi
+90 0216 621 06 77 - 0216 621 07 05
İnönü Mah. Eski Ankara Cad. No:87-7 Sarıgazi Ümraniye İstanbul
Flyinn Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 573 75 75
Harman Sokak No:48 34153 Florya İstanbul
Forum İstanbul AVM
+90 0212 443 13 50
Kocatepe Mah. Paşa Caddesi 34045 Bayrampaşa İstanbul
Foxcity Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 873 73 36
İstanbul Caddesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Beykent Büyükçekmece İstanbul
Galleria Alışveriş Merkezi
+90 0212 559 95 60
Sahilyolu Ataköy İstanbul
Hayatpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 656 22 11
Güneşli Merkez Mahallesi Evren Caddesi No:111 34212 Güneşli İstanbul
Historia Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 532 02 02
Adnan Menderes Bulv. No:2 Fatih İstanbul
Ihlamur AVM
+90 0212 471 09 05
Halkalı Merkez Mah. İkitelli Cad. No:40 34303 Küçükçekmece İstanbul
İstanbul Outlet Park
+90 0212 872 22 00
Cumhuriyet Mah. E-5 Karayolu Firuze Sok. Büyükçekmece İstanbul
İstinye Park Alışveriş Merkezi
+90 0212 345 55 55
İstinye Bayırı Cad. No: 73 34460 Sarıyer İstanbul
Kadir Has Çocuk Dünyası Alışveriş Merkezi
+90 0212 442 81 16-17-18
Mehmetçik Sok. No:1 Kadir Has Alışveriş Merkezi Bahçelievler İstanbul
Kale Outlet Center AVM
+90 0212 502 11 55
Güven Mah. Eski Londra Asfaltı No:89 Mehmet Akif Kavşağı yanı 34610 Güngören İstanbul
Kanyon AVM
+90 0212 317 53 00
Büyükdere Cad. No:185 34384 Levent Beşiktaş İstanbul
Kardiyum AVM Alışveriş Merkezi
+90 0216 456 26 72 - 456 26 82
TEM Yanyol Mevlana Sok. Giray Plaza No:26/5 Taşdelen Ataşehir İstanbul
Kaya Millenium Alışveriş Merkezi
+90 0212 872 26 36
Cumhuriyet Cad. Şimşek Sok. Beykent Büyükçekmece İstanbul
Kemermall AVM
+90 0212 360 37 83 - 84
İstanbul Cad. Selanik Bulv. No: 157 34075 Kemerburgaz Eyüp İstanbul
Kule Çarşı
+90 0212 316 10 15
Büyükdere Cad. Pembegül Sok.İş Kuleleri 4.Levent İstanbul
Lilyum AVM Alışveriş Merkezi
+90 0216 435 82 84
Kadirova Cad. No:1 Ömerli Ümraniye İstanbul
M1 Meydan Alışveriş Merkezi Ümraniye
+90 0216 526 01 01
Çakmak Mah. Metro Group Sok. No: 243 34770 Ümraniye Istanbul
M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi
+90 0212 444 06 90
Bahçelievler Mah. Eski Londra Asfaltı No:5 34181 Bahçelievler İstanbul
Marka City Alışveriş Merkezi
+90 0212 872 11 77-78
E-5 Üzeri Büyükşehir Mah. Beylikdüzü Cad. No:5 34520 Beylikdüzü İstanbul
Maxi Çengelköy
+90 0216 265 65 09
Nato yolu üzeri Ata 2 Sitesi önü Çengelköy Üsküdar İstanbul
Maxi Silivri
+90 0212 736 00 36
E-5 Karayolu Üzeri Karaali Çeşme Mevkii Silivri İstanbul
Mayadrom Alışveriş Merkezi
+90 0212 352 31 22
Yıldırım Göker Cad. 34335 Akatlar Etiler İstanbul
Metro Büyükçekmece
+90 0212 866 72 00 - 444 50 40
Hadımköy Yolu, Çakmaklı Yol Girişi Büyükçekmece İstanbul
Metro Güneşli
+90 0212 478 70 00 - 444 50 40
Koçman Cad. 34212 Güneşli İstanbul
Metro Kozyatağı
+90 0216 544 68 00 - 444 50 40
Yavuzlar Cad. Yenisahra 81100 Ataşehir İstanbul
Metro Pendik
+90 0216 581 90 00 - 444 50 40
Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No: 22/24 Üst Kaynarca Pendik İstanbul
Metrocity
+90 0212 344 06 60
Büyükdere Cad. 1.Levent 34330 Beşiktaş İstanbul
Metronom Alışveriş Merkezi
+90 0212 515 70 07
5. Etap Yeşil Vadi Cad. No: 1 Başakşehir İstanbul
Metroport Alışveriş ve Yaşam Merkezi
+90 0212 484 01 00
Eski Londra Asfaltı Kültür sk. no:1 34180 Bahçelievler İstanbul
Mozaik Çarşı Alışveriş Merkezi
+90 0216 455 91 69
Ataşehir İstanbul
Neocity AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 353 11 11
Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:3 34394 Levent İstanbul
Neomarin AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 670 12 00
Kaynarca Mah. E-5 Yolu üzeri Tersane Kavşağı No:9 Pendik İstanbul
Olimpa AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 488 78 78
Başakşehir Mah. Erdem Beyazıt Cad. No:5 Başakşehir / İstanbul
Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi
+90 0216 664 14 14
İstiklal Sok. No: 10/4 Yenisahra Ataşehir İstanbul
Optimum Silivri AVM Alışveriş Merkezi
Piri Mehmet Paşa Mah. Silivri İstanbul
Pabetland
+90 0212 270 54 35
Nato Cad. Yağmur Sok. Sedef 2 İş Merkezi Kat: 1 Seyrantepe İstanbul
Palladium Alışveriş Merkezi
+90 0216 663 15 00
Barbaros Mah. Halk Cad. No:6 34746 Ataşehir İstanbul
Paradise AVM
+90 0212 855 19 44 - 855 19 85
Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:26 Gürpınar Büyükçekmece İstanbul
Parkway AVM
+90 0212 672 95 12
Süleyman Demirel Cad. Bahçeşehir Batı Kapısı Karşısı Esenkent Bahçeşehir İstanbul
Pendik Park Alışveriş Merkezi
+90 0216 354 04 67
Yeni Mah. Abdülhalik Renda Cad. Begonya Sok. No:2 Pendik İstanbul
Polcenter AVM
+90 0212 270 63 31
Büyükdere Cad. Eczacı Ali Kaya Sok. No: 4 Levent Beşiktaş İstanbul
Praktiker Bayrampaşa
+90 0212 437 22 20
Kocatepe Mah. Şehir Park Cad. 34045 Bayrampaşa İstanbul (İKEA yanı)
Praktiker Kartal
+90 0216 451 01 02
Orta Mh. Praktiker No:6/2 34880 Kartal İstanbul
Praktiker Mahmutbey
+90 0212 602 30 30
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:5 Bağcılar İstanbul
Praktiker Ümraniye
+90 0216 525 10 95
Carrefour-SA Vega Alışveriş Merkezi İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:68 Ümraniye İstanbul
Prestige Mall Alışveriş Merkezi
+90 0212 669 22 62
Doğa Parkı Cad. Gölet Mekii Bahçeşehir İstanbul
Profilo Alışveriş Merkezi
+90 0212 216 44 00
Cemal Sahir Cad. No:33 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Sapphire AVM
+90 0212 268 80 80
Büyükdere Cad. 34330 4. Levent/İstanbul Şişli
Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi
+90 0216 339 39 29
Fatih Cad. No:1 Acıbadem 34650 Kadıköy İstanbul
Town Center
+90 0212 466 07 70
İncirli Cad. No:11 34147 Bakırköy İstanbul
Uyum Çarşı AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 855 21 61
Beykent Yavuz Sultan Selim Bulvarı Adnan Kahveci Mah. No:17 Gürpınar Beylikdüzü Büyükçekmece İstanbul
Verde Molino AVM Alışveriş Merkezi
+90 0212 607 31 25 - 607 17 38
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Rumeli Cad. No:432-5 Bahçeşehir İstanbul
Viaport
+90 0216 696 10 01
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 Kurtköy Pendik İstanbul
World Atlantis Alışveriş Merkezi
+90 0216 685 10 00
Kurtköy Pendik İstanbul
Yaylada Süreyyapaşa Alışveriş Merkezi
+90 0216 383 99 20
Turgut Özal Bulvarı, Sahilyolu, Maltepe İstanbul
Zeytinburnu Olivium Outlet Center
+90 0212 547 74 53 (pbx)
Prof.Dr. Muammer Aksoy Cad. No:1/1 Zeytinburnu İstanbul
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