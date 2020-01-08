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08 Ocak 2020 Çarşamba 12:57:50 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:59:53

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu ne? Alis Harikalar Diyarında oyuncuları

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu ne? Alis Harikalar Diyarında oyuncuları kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Bu akşam televizyonda Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmini izlemek isteyenler, film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. James Bobin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2016 yapımı filmi daha önce izlemeyenler, film hakkında araştırma yapıyor. Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu ne? Alis Harikalar Diyarında oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. James Bobin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fantastik evrene bir kez daha geri dönüyoruz. Harikalar Diyarı, beklenmedik bir misafirin ziyaretine uğruyor ve misafiri bu büyülü evrenin işleyişini ve ev sahiplerini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Mad Hatter ise tüm çılgınlığıyla adalet ve tabii ki dostluk için orada bekliyor. Tam her şey bitmiş, ortalık fazlasıyla karışmışken gerçekliğe giden yolda bir kez daha krallığın kurtuluşu için bir araya geliniyor.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI VE KADROSU

Johnny Depp, Anne Hathaway, Andrew Scott , Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KÜNYE

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Tür: Macera, Aile, Fantastik

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Yılı: 2016 (113 dk)

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Senaryo: Linda Woolverton

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Yapım Ülkesi: ABD

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Dil: İngilizce

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden Orijinal Adı: Alice in Wonderland: Through the Looking Glass

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