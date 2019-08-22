Ali Gürlü hayatını kaybetti! Ali Gürlü kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Ali Gürlü kimdir, kaç yaşındaydı? Ali Gürlü'nün hastalığı neydi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hastalığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Ali Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.

ALİ GÜRLÜ'NÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan sanatçı, sabah saatlerinde yaşama veda etti. Birçok türküyü yorumlayan, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosunda tören gerçekleştirilecek.



Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.





ALİ GÜRLÜ KİMDİR? ALİ GÜRLÜ KAÇ YAŞINDAYDI?

Ali Gürlü, 1947 yılında Eskişehir Mahmudiye’de dünyaya geldi. 1966 yılında TRT’nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT'de halk müziği programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

Ali Gürlü, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.