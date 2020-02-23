Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, önergeyle divan eş başkanlığına Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki seçildi. Kongrenin başında İstiklal Marşı okunmadı. Sözde "devrim şehitleri" için saygı duruşu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sözde saygı duruşu tepkilere neden oldu.

Oruç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik, siyasi, ekolojik ve toplumsal anlamda uçurumun dibine geldiğini öne sürdü. Oruç'un konuşmasının ardından parti çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise kapitalizmin büyük bir kriz içerisinde olduğunu, otoriter liderlerin bunu aşmak için her yerde "savaşı" dayattığını ileri sürdü.

"BARIŞ İÇİN DEMOKRASİ İTTİFAKINDA BİR ARAYA GELELİM"



Demokratik bir iktidarı Türkiye halklarıyla buluşturmak için yeni dönemde mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Temelli, "Türkiye ve Orta Doğu halklarına demokrasi ve barışı getirmek için demokrasi ittifakında bir araya gelelim diyoruz. Tek adamları ve vesayet odaklarını değil, ilkelerimizi iktidar yapmak için herkesi demokrasi ittifakına katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"CİZRE İLE GEZİ'NİN İTTİFAKI VAR"



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Dolmabahçe mutabakatına" işaret ederek, bunun aynı zamanda toplumsal barış mutabakatı olduğunu savundu. Buldan, hükümet politikalarını eleştirerek, "Karşılarında ezilen halkların ittifakı var. Cizre ile Gezi'nin ittifakı var. İstanbul ile Diyarbakır'ın, İzmir ile Hakkari'nin ittifakı var." dedi.

"GELECEKTEN YANA FİKRİ OLANLARI DAVET EDİYORUZ"



Demokrasi çağrıları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz." diye konuştu.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'IN MESAJI OKUNDU



Kongrede, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajı okundu.

Avrupa Parlamentosunun bazı üyeleri ile yabancı siyasi parti temsilcilerinin kongreye gönderdikleri video mesajları izletildi.

CHP VE GELECEK PARTİSİ TEMSİLCİLERİ KATILDI



"Divan eş başkanı" Tulay Hatımoğulları Oruç, kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisinin katıldığını, eski bakanlardan Ali Babacan'ın mesajının da ellerine ulaştığını söyledi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZDE "DEVRİM ŞEHİTLERİ"NE SAYGI DURUŞU



İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede sözde "devrim şehitleri" anısına saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu gerçekleştirilmesi sosyal medyada tepki çekti. Eş Genel Başkan adayları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP milletvekilleri toplu olarak girdikleri salonda, katılımcıları selamladı. Kongreyi yurt dışından da bazı davetliler izledi.

TERÖRİST BAŞI LEHİNE SLOGAN ATILDI



Kongrede zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bazı Avrupa ülkelerinin milletvekilleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri kürsüye davet edilerek, fotoğraf çektirildi.