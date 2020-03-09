Ali Babacan, kuracağı partinin kurucular kurulu listesindeki karanlık isimleri sızdırdı

Gece yarısı Ali Babacan'ın kurucular kurulu listesi sosyal medyaya sızdırıldı. Söz konusu listede karanlık isim Fehmi Koru'nun kardeşi, 15 Temmuz'da aktif görevde olan bir emekli korgeneral ile Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına giren bir isim var.

YENEROĞLU'NUN İSTİFA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Listede mevcut milletvekillerinden sadece AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun ismi var.

15 TEMMUZ'DA KOMUTANDI

Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesi olarak sosyal medyaya düşen listede en dikkat çeken isim ise 15 Temmuz darbe girişim sırasında Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver. Şanver'in listede yer alması ise dikkat çekti.

KARANLIK İSİM FEHMİ KORU'NUN KARDEŞİ DE LİSTEDE

Listedeki dikkat çeken bir diğer isim ise Abdullah Gül'ün yakın dostu Fehmi Koru'nun diplomat kardeşi Naci Koru oldu. Koru, uzun süre büyükelçilik görevinde bulunmuştu. Fehmi Koru'nun köşe yazmayı bırakacağını açıklaması da "Koru Babacan'ın partisinde yer alacak" iddialarına neden olmuştu.

BAHÇELİ'YE KARŞI BAŞKANLIK ADAYI OLAN İSİM DE VAR

Kurucular kurulunda yer alan bir diğer isim ise Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun oldu. Ramiz Ongun, Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlık yarışına girmiş ancak kaybetmişti.