ALES temel soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayımlandı
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.
AA
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