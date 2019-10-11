Alçak plan deşifre oldu! Gazetecilerin koordinatlarını verdiler

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda dün bölgede canlı yayın yapan Türk gazetecilere terör örgütü YPG/PKK tarafından keskin nişancılar tarafından ateş açılmıştı.

Türk gazetecilerin canlı yayını takip eden teröristler, Twitter hesaplarında alçak saldırının planını yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayında gerçekleşen olayda Türk gazetecilerden kimse yaralanmazken, yayına hemen ara verildi.

İşte alçak saldırıyı planlayan paylaşımlar!

“SDG bunların koordinatlarını tespit edip bomba yağdırın”

“Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar”