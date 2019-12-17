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17 Aralık 2019 Salı 11:50:16 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:51:17

Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Alanya TOKİ 2019 başvuru işlemleri merak ediliyor. Alanyalılar "Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Alanya'da inşa edilecek konut sayısı da merak konusu. Hangi vatandaşlar, nereye, nasıl başvuracak? Alanya TOKİ başvurusu için ne kadar başvuru bedeli ödenmesi gerekecek? İşte Alanya TOKİ 2019 başvuruları ile ilgili merak edilen tüm detaylar..

Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Alanyalılar TOKİ konutlarına nasıl ve nereden başvurabileceklerini öğrenmek istiyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar ve başvuru süreçleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ ALANYA'DA KAÇ KONUT YAPACAK?

Antalya'ya bağlı Alanya'da “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında 250 konut inşa edilecek. Konutların 175 adeti 2+1, 75 adeti ise 3+1 tipinde olacak.

ALANYA TOKİ 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alanya TOKİ 2019 başvuru, yetkili Ziraat Bankası'nda yapılabiliyor. 16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Konutların,  adet, brüt m²,  net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

ALANYA TOKİ 2019 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

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