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18 Kasım 2019 Pazartesi 17:02:05 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 17:04:29

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtar ilk kez konuştu

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu'nda velileri örgütlediği iddia edilen muhtar Şükrü Genç, hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, belediyedeki işinden yaklaşık 1 ay önce yıllık izne ayrıldığını, biriken izinlerini kullandığını söyledi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Bir grup velinin de okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

TBMM KOMİSYONU İNCELEME YAPTI

Büyük tepki çeken olayın ardından TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Aksaray'a gelerek, okulda inceleme yaptı. Tüm taraflarla görüşen komisyon üyeleri, hazırlayacakları raporu Meclis'e sunacak. 

MUHTAR ÖRGÜTLÜYOR

Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ailelerin örgütlenmesinde muhtarın kendisini öne attığını söyledi. Çelik, "Biliyorsunuz muhtarlar aynı zamanda politikacı. Mahallenin muhtarı da, 'Merak etmeyin ben buradayım' diyerek, ailelerin örgütlenmesinde kendini öne atıyor. Diğer taraftan da gereksinimli çocukların aileleri çok hassas. Dolayısıyla aileler arasında bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma sosyal medyaya yayılınca olay başka bir yere kayıyor, olayın aslı bu. Otizmli çocukların yuhalanması doğru değil" dedi.

MUHTAR GENÇ: KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Olayların ardından kendisine ulaşılamayan Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç ise, kendisine telefona ulaşan DHA muhabirine, konuşmak istemediğini söyledi. Genç, telefonda, "Yaklaşık 1 ay önce belediyedeki işimden yıllık izne ayrıldım. Birikmiş izinlerim var. Şu anda onları kullanıyorum. Hakkımdaki iddialar ile ilgili konuşmayacağım"dedi.

MAHALLELİ MUHTARI SAVUNDU

50 yıldır mahallede oturduğunu belirten Salih Başbuğ da muhtarın hakkındaki iddialar nedeniyle kimseyle görüşmediğini ifade ederek, ”Yaklaşık 50 yıldır bu mahallede oturuyorum. Muhtarımızda öyle bir şey yok. Ona iftira atıyorlar. Ben okula gidip, görmedim. Muhtar dediğin biraz sert olur. Duruşu da sert biraz. Başka bir şeyi yok. Ben kadınlara kötü söz söylediğine inanmıyorum. Muhtar ile ilgili çıkan olaylar kesinlikle yalan. Muhtar iftiraları götüremediği için kimseyle görüşmüyor” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Leman Elçin ise "Muhtarımızı kötülüyorlar. Muhtarın bir sıkıntısı yok. Özürlülerin annesi gelip, bizim muhtarı kötülüyor. Bütün çocuklar bizim. Muhtar neden böyle bir şey yapsın ve engellesin. Biz de özürlü olabiliriz. Biz de engelli adayıyız “dedi.

Hasan Erdoğan da ”Ben bu mahallede çalışıyorum. Annemde sosyal hizmetlerde çalışıyor. Bu konunun yalan olduğu düşünülüyor. Mahalle muhtarını tanıyorum. Muhtarın kötü bir huyunu görmedim" şeklinde konuştu.

(DHA)

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