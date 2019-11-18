18 Kasım 2019 Pazartesi 11:04:30 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:29:02
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısı görevinden alındı
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
Aksaray’da bir okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısının, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 'Terörden Arananlar Listesi'nden 127 terörist daha eksildi
- Rusya: Türkiye'nin ilgilenmesi durumunda Su-35 seçeneğini değerlendirebiliriz
- Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "gemi" çelişkisi!
- Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri: Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu
- CHP'li Ekrem İmamoğlu’dan eşini kızdıracak çıkış: Bilseydim engellerdim