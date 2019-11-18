Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısı görevinden alındı

Aksaray’da bir okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısının, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.