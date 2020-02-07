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07 Şubat 2020 Cuma 10:13:22 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 10:27:31

Akşam Gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu, İlker Başbuğ için soruları sıraladı... Cevap ver Başbuğ!

Son dönemde FETÖ'ye ilişkin yaptığı açıklamalarla tartışmaların merkezine oturan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un 25 Haziran 2009’da 'sivillerin, askeri mahkemelerin yetkisindeki bir suçu işlemesi halinde sivil mahkemede yargılanmalarına’ imkan veren yasa önerisinde bulunanları işaret etmesi tartışılırken Akşam Gazetesi Yazarı ve Genel yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu Başbuğ'un açıklamalarından yola çıkarak kendisini terletecek sorular yöneltti.

Akşam Gazetesi Yazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu 25 Haziran 2009’da 'sivillerin, askeri mahkemelerin yetkisindeki bir suçu işlemesi halinde sivil mahkemede yargılanmalarına’ imkan veren yasa önerisinde bulunanları işaret eden Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u bugünkü köşesine taşıdı. Başbuğ'un FETÖ'ye ilişkin tespitlerine yer veren Kartoğlu, Başbuğ'un hala 28 Şubat kafasında olduğunun altını çizerken şu ifadelere yer verdi;

Başbuğ, “Bu örgüt TSK’da da yapılanmıştır. Ekonomik gücü ve devlette yapılanmışlığı varsa siyaseti de paylaşmak isteyecektir. Başörtüsü yasağı, Başbakanın (Erdoğan) eşinin GATA’ya alınmaması yanlıştı. Bir daha böyle şeyler yaşanmasın” derken haklıdır.

Ancak, sözü “Şu an ilkokul çocuklarının türban takması da o kadar yanlış”a bağlaması isabetsiz.

Başbuğ'un hala türban konusuna takıldığını kaydeden Kartoğlu, FETÖ'nün TSK'ya türbanı kullanmadığını aksine o dönemde TSK’daki başörtüsü ve dindarlık karşıtlığını kullandı; ‘namaz kılıyor, eşi başörtülü’ diye kendinden olmayan muhafazakar, vatansever subayları kumpasladı, yerlerine TSK’ya sızdırmak için kurduğu ‘Atatürkçü ve laik’ okullarda yetiştirdiği ‘eşleri başörtüsüz’ adamlarını yerleştirdiğinin altını çizdi.

BAŞBUĞ’A SORULMAYANLAR

Kartoğlu, yazısında ayrıca Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a yöneltilmeyen soruları da bir bir sıraladı... İşte cevap bekleyen o sorulardan bazıları;

- FETÖ’nün TSK içinde endişe edilir boyuta geldiğinin ‘isim bilmeden’ nasıl farkına vardınız?

- MİT’ten “TSK’da şu FETÖ’cüdür” diye isim istemeden önce emriniz altındaki Genelkurmay İstihbarat ve Jandarma İstihbarat’tan isim istemeniz gerekmez miydi; istediniz mi?

- MİT’in isim vermesi için TSK içinde istihbarat yapmış olması gerekir; böyle bir yetkisi var mıydı?

- MİT isim vermeyince, ‘FETÖ oraya da sızmış olabilir’ diye -ki sızmıştı- dönüp Genelkurmay İstihbarat ve Jandarma İstihbarat’tan isim istediniz mi?

(Yazının tamamı için tıklayınız...)

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç yazdı... İlker Başbuğ'un yatacak yeri var mı?

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