Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç yazdı... İlker Başbuğ'un yatacak yeri var mı?

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bugünkü köşesinde Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un sürece ilişkin açıklamalarını öncesini ve sonrasını taşıdı. Halkın yüzde 50'den fazlasının oyunu alan ve iktidara gelen AK Parti'yi kapatma davası sürecinde künyesiz internet siteleri üzerinden delil üreten İlker Başbuğ için 'Yatacak yeri var mı' diyen Kekeç yazısında şu ifadeleri kullandı;



İşte Ahmet Kekeç'in yazısı...



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, “FETÖ’nün siyasi ayağı” konusuna kendince bir “açılım” (!) getirmiş.

Özetle şunu söylüyor: “Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanamayacağına ilişkin 26 Haziran 2009 tarihli yasayı kim çıkardıysa, FETÖ’nün siyasi ayağı odur.”

Uyanık İlker Başbuğ böylece bir taşla iki kuş vuruyor:

BİR- Kanun teklifinde imzası bulunan AK Parti milletvekillerini ve dönemin hükümetini töhmet altında bırakıyor.

İKİ- Kanun teklifine “evet” oyu veren Meclis’in bir bölümünü FETÖ’nün siyasi ayağı ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ’un bu beyanına sinirlendi ve “dava açın” dedi.

Hazır dava açacaklar için, ben de, “delişmen” komutan İlker Başbuğ konusuna bir “açılım” getirmek istiyorum.

Bakalım, tanıyalım... Kimmiş bu İlker Başbuğ?

Kendisi, bir ara, AK Parti hakkındaki kapatma davasına delil üreten künyesiz internet sitelerinden sorumlu tutuluyordu.

Galiba yargılandı ve beraat etti.

Mekanizma şöyle işliyordu: Sonradan askeri kaynaklar tarafından organize edildiği ortaya çıkan künyesiz internet siteleri, “Lisede namaz”, “Topraklarımız İsrail’e satılıyor”, “Erdoğan bir kez daha laikliğe verdi veriştirdi” türünden haberler yapıyor, bu haberler Yalçın Bayer gibi zehir hafiyeler tarafından Hürriyet gazetesine “alıntılanıyor”, oradan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın iddianamesine giriyordu...

Bazen de tersi oluyordu.

Haberi Hürriyet gazetesi yapıyor, künyesiz internet siteleri alıntılıyor, Abdurrahman Bey de hemen üzerine atlıyordu.

Başbuğ, konuşmalarının arasına “Habermas” gibi isimleri sıkıştıran ilginç bir askerdi. Entelektüel bir tarafı vardı.

Hem entelektüel meselelerle, hem de “yargı meseleleriyle” ilgiliydi.

AK Parti hakkındaki iddianame açıklanmadan 10 gün kadar önce Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ arasında gizli bir görüşme gerçekleşmişti.

Bu ikili niçin görüştüler? Ne konuştular?

Sır...

İlker Başbuğ mühim bir şahsiyetti.

Birkaç ay sonra Genelkurmay Başkanlığı’na atanacaktı.

Sır olarak kalan bu görüşmeyi, artık “sır” olmaktan çıkan ikinci görüşme izledi.

Devamını “Cumhuriyet Apartmanı” isimli naçiz çalışmamdan okuyalım:

13 Haziran 2008 gecesi...

Bir otomobil Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhından... (Yazının devamı için tıklayın)