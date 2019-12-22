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22 Aralık 2019 Pazar 11:46:48 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 11:48:15

AKS 2019 sonuçları açıklandı mı? AKS 2019 sonuçları nereden sorgulanır?

AKS 2019 sonuçları açıklandı mı? AKS 2019 sonuçları nereden sorgulanır? soruları gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Adaylık Kaldırma Sınavı 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınav (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Sınavda 120 dakika boyunca ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2019 sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimizde..

Adaylık Kaldırma Sınavı 8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar "AKS 2019 sonuçları açıklandı mı? AKS 2019 sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınav (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapıldı. Sınav 120 dakika sürdü. Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçlarının sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. AKS 2019 sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

AKS 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS 2019 sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. 

AKS 2019 SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AKS 2019 sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)

SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar. Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.

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