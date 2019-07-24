Akrabalarını müdür yaptı

İzmir’de CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atamış ve 8 bin liralık başkanlık maaşı dışında, 7 bin 500 lira da müdür maaşı aldığı anlaşılmıştı. İlkay Girgin Erdoğan’la ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

YEĞEN VE KUZENE GÖREV

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, Erdoğan'ın belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesisin müdürlüğüne erkek kardeşinin oğlu olan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Derya Girgin'i getirdiğini açıkladı. Başkan Avcı, Erdoğan'ın ayrıca halasının kızı Yıldız Sedef'i ise belediyenin halkla ilişkiler müdürü yaptığını kaydetti. Adem Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “İlkay Girgin Erdoğan belediyeye ait 3 lojmanı baştan aşağı tadilattan geçirme kararı aldı. Bunlardan birini kendisine tahsis edecek. Meclisten geçen karara göre ise diğer ikisini de kendisinin belirleyeceği kişilere verecek. Bunlardan birinde halkla ilişkiler müdürü kalıyor. Normal şartlarda taşeron kadrosundan olduğu için bu lojmanları kullanamaz. Devlet memurları ancak burayı kullanabilir.”

PARAYI YATIRMAMIŞ

Bu arada Erdoğan, söz konusu belediye şirketinden aldığı huzur hakkını gelen tepkiler üzerine iptal ettiğini ve hesaba yatan parayı da bir okula bağışladığını açıklamıştı. Adem Avcı, bağış yapıldığı belirtilen okulla iletişime geçtiklerini ve böyle bir paranın okul hesabına yatmadığını öğrendiklerini söyledi. Avcı, “Burada yapılanlar etik değil. Karaburun İzmir'in nüfus bakımından en küçük ilçesi. Burada maaşların ödenmesinde sıkıntı var. Belediye personeli rahatsızken, kendisinin bu şekilde maaş bağlaması etik değil. Daha önceki belediye başkanları döneminde de bu vardı ama hiçbiri bu parayı almadı” diye konuştu.

CHP'DEN KOMİK AÇIKLAMA: HEYECANA KAPILMIŞ

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyid Torun, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ı savunayım derken tuhaf bir açıklamaya imza attı. Torun, Erdoğan’ın belediye şirketinden maaş almasıyla ilgili ‘kötü bir niyeti olmadığını’ savunarak, “Arkadaşımız yani sonuçta, belki de yeni başlamanın heyecanıyla böyle bir olay olmuş ama sonuçta düzeltildi. Bu bir dikkatsizlik diyelim, dikkatsizlikten kaynaklanan bir eksiklik” dedi. Torun’un açıklaması büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medyada Torun’un açıklamasını eleştiren çok sayıda yorum yapıldı