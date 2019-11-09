AKM'nin yüzde 60'ı tamam! Dev projede sona doğru

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni AKM'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Kültür kompleksi olarak planlanan binada 2 bin 500 kişilik bir opera, 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

SAHNE ORTAYA ÇIKIYOR

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu, mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatındaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Kaba inşaatının yüzde 60’ı tamamlanan AKM’nin, 5 bloktan oluşacak merkezde opera salonunun bulunduğu sahne ortaya çıkmaya başladı.

PARMAKLA GÖSTERİLECEK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM'nin tamamlandığında dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en büyük kültür sanat merkezi olacağını belirterek, ''Genel inşaatının yüzde 20'si tamamlandı. Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi, 29 Ekim 2020'de burada, Cumhuriyet programı düşünülüyor” dedi.

MEGAKENT'İN EN İYİ 5 MÜZESİ

Dünyanın en önemli kültür başkentleri arasında bulunan İstanbul, çok sayıda müzeye ev sahipliği yapıyor. Megakentte yaşayan ya da turist olarak gelenler için mutlaka görülmesi gereken 5 müzeyi derledik.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ



Ana birimden oluşan bir müzeler kompleksidir. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin koleksiyonlarında imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli kültürlere ait bir milyona yakın eser bulunmaktadır. Sultanahmet’te bulunan müze, saat 09:00-17.00 saatleri arasında açık. Giriş ücreti 36 lira olan kompleks, pazartesi günleri ise hizmet vermiyor.

Yerebatan Sarnıcı: İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından biri olan Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı’dır. Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görünen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan müzeye giriş ücretleri; öğrenci ve öğretmenlere 5 TL, tam 10 TL, yabancı turistlere 20 TL.

Ayasofya: En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtların biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir.Her gün ziyarete açık olan Ayasofya Müzesi, kış sezonu olan 1 Kasım-31 Mart arası 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Gişe kapanış saati 16.00 olan müzenin giriş ücreti ise 72 lira.

Topkapı Sarayı: İstanbul Sarayburnu'nda bulunan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve padişahlarının yaşadığı yer olan Topkapı Sarayı, mutlaka görülmesi gereken müzelerden biri. Harem bölümü hariç olmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi'ne giriş bileti 72 lira. Müzeyle birlikte Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu bölümleri'ni de gezebilmek için ayrıca 42 TL ödenmesi gerekiyor.

İstanbul modern: Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını ve kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla 2004 yılında kurulan İstanbul Modern, disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Koleksiyon ve süreli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, kafe ve mağazasıyla, Beyoğlu’ndaki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Perşembe günleri Türkiye’de ikamet eden ziyaretçilere ücretsiz olan galeriye giriş ücretleri ise şöyle: Tam 32 lira, öğretmen, öğrenci emekli ve 65 yaş üstündekilere 18 lira, 10 kişi ve üzeri gruplara 25 lira.