AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası böyle sevindiler: Gerçek duyguları içerir

Baykar tarafından yerli imkanlarla üretilen insansız silahlı hava aracı AKINCI ilk uçuşunu 2019 yılının sonunda başarıyla gerçekleştirmiş, yaşanan gurur teknik ekibi büyük bir sevince boğmuştu.

Selçuk Bayraktar, yaşanan o sevince ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Bayraktar, "Her iki forma da güzel. AKINCI'nın geçen yılın 90'ıncı dakikasındaki ilk uçuşundan. Ofsayt yok. Not: Görüntüler gerçek karakterleri, olayları ve gerçek duyguları içerir, canlandırma değildir" ifadelerini kullandı.