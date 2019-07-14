Akıncı'dan Rumlara ortak komite önerisi
KKTC’den Rumlara, Akdeniz’deki enerji kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda işbirliği çağrısı yapan yeni bir öneri sunuldu. Türkiye’den öneriye tam destek geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu. Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.
BM GÖZETEMİNDE OLACAK
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre öneri, iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. Açıklamada ayrıca Akıncı’nın öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’la AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye de gönderdiği belirtildi.
BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI
Bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik KKTC’nin hazırladığı yeni işbirliği önerisini desteklediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türklerinin ve Rumların, eşit haklara sahip oldukları belirtilerek, “Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselenin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır. Bu nedenle BM ve AB dahil, ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.
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