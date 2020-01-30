Akıllara durgunluk veren bir olay: 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi
Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte bir iş yerinde sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü satıldığı belirlendi. Yapılan aramada, 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte bir iş yerinde sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü satıldığı belirlendi.
AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte tüp satıldığı bilgisini aldığı merkez Sarıçam ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ile doldurma işleminde kullanılan kompresör, hassas terazi ve kapak ele geçirildi.
Polis, iş yerinde bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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