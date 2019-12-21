Akdeniz'de Türkiye'yi engelleme çabası! Kirli ittifak devrede

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp edebilmek amacıyla yapılacak eylemlerin koordinasyonu konusunda anlaşmaya vardı. Üç bakan, yapacakları çalışmalarla, Türkiye'yi bölgede engellemeyi hedefliyor.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Al Sisi’yle telefonda görüştü. Anastasiadis’le Sisi arasında yapılan görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları ve Türkiye’yle Libya Ulusal Konsey Başkanı arasında imzalanan anlaşma konusu ele alındı. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Sisi’nin söz konusu anlaşmayı kınadıktan sonra bunun herhangi bir olumlu sonuç doğurmadığını dile getirerek, Anastasiades’le buna benzer anlaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması konusunda hemfikir olduğunu belirttiğini söyledi.

Sözcü, “Sisi'nin, Türkiye’nin Libya’da olası askeri varlığının bölgede istikrarsızlık tehlikesi doğurabileceğini “ söylediğini kaydetti.

ALMANYA'DAN SKANDAL DESTEK

Rum kesiminin Limasol limanında konuşlanan Alman askerlerini ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yunanistan ve GKRY'ne destek veren açıklamalarda bulundu. Yunanistan ve Rumlarla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Türkiye’ye hukuk dersi verme hadsizliğinde bulundu. Sorunun, devletlerarası hukuk ve deniz hukuku temelinde çözülmesi gerektiğini söyleyen Kramp-Karrenbauer, AB üzerinden yaptırım tehdidinde bulundu.