Akdeniz'de sondaj gemilerimizi koruyan fırkateynlerde SAT komandolarımız hazır bekliyor

Sondaj ve araştırma görevini sürdüren gemileri her türlü tehdide karşı koruma görevini ise Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemiler üstleniyor.

"Bölgede deniz hak ve menfaatlerimizi koruyoruz"

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, "Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimizin faaliyetlerine destek sağlayarak bölgede deniz hak ve menfaatlerimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı

DOĞU AKDENİZ'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı katılan ilk televizyon ekibi oldu. Bölgede sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisi de Doğu Akdeniz'de ilk kez görüntülendi.

Fatih sondaj gemisinin faaliyetlerine 2 firkateyn eşlik ediyor

Fatih gemisi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının batısında Türk Deniz Kuvvetleri’nin koruması eşliğinde sondaj çalışmalarına devam ediyor. Kıbrıs adasının batısında sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisini, TCG Kemalreis ve TCG Gökçeada firkateynleri koruyor.

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, "Milli ve yerli Genesis Komuta Kontrol Sistemi ile ve bu sistem ile bütünleşik sensör ve silahlarıyla aynı anda hava, su üstü, deniz altı tehdidinin bulunduğu çok tehditli ortamda harekat icra edebilmekte." dedi.

AKDENİZ'DE OLASI TEHDİTLERE KARŞI SAT'LAR HER ZAMAN HAZIR!

Türkiye'nin yetki alanı içindeki gemileri koruyan fırkateynlerin her birinde tam teçhizatlı Sualtı Taarruz Komandoları görevde.

Doğu Akdeniz’deki koruma görevine SAT komandoları da katılıyor. Komandolar izinsiz faaliyet gösteren bir gemiye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Komandolar olası bir tehdit anında devreye girmek için bölgede sürekli talim yapıyor. Her türlü olasılığa karşı her an hazır bekliyorlar.

"GEREKTİĞİNDE MÜDAHALE EDİYORUZ"

"Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında deniz yetki alanlarımıza yönelik faaliyetleri titizlikle izliyor, izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen araştırma gemilerini uyarıyor ve gerektiğinde müdahale ediyoruz."

Savaş gemileri pruvaları ile mavi sularını yarmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat Doğu Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor. Böylece Türkiye bölgedeki sondaj faaliyetlerini başarıla sürdürüyor.

(TRT HABER)