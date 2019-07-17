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17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:22:01

Akdeniz'de dört koldan arama

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı alan AB'ye tepki olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini de bölgeye gönderiyor. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı kararlara yönelik, “Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor” dedi. Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Üsküp'te mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

CİDDİYE ALMAYA GEREK YOK 

AB'nin Türkiye'ye ilişkin aldığı kararları değerlendiren Çavuşoğlu, “Çok da ciddiye almaya gerek yok, çünkü Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kesintilerini daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler, bizi etkileyecek şeyler değildir” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin atacağı adımlara ilişkin ise şunları kaydetti: “Eğer Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız, faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Türkiye ile böyle yöntemlerle baş edemeyeceklerini anlasınlar. Kendi kıta sahanlığımızda ne yapacağımıza biz karar veririz.” 

SİSMİK ARAŞTIRMA YAPACAK 

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasının hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'e dördüncü geminin gönderileceğini açıkladı. Dönmez, Twetter hesabından “Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dâhil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek” bilgisini paylaştı.

MECBUREN BİZE GELECEKLER 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Üsküp'teki basın toplantısında AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst düzey görüşmeler olsun olmasın ehemmiyeti yok, mecburen bize gelecekler, başka kaçarı yok. Saçma sapan dayanışma anlayışıyla Rum kesiminin ve Yunanistan'ın baskısıyla, affedersiniz, kıytırıktan kararlar almak durumunda kaldılar. AB ve AB yöneticileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hemen Türkiye'ye gelmedikleri için pişman olduklarını söylüyor. Fakat bu konuda samimi olmadıklarını bir kez daha gördüm.” 

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