31 Ocak 2020 Cuma 07:46:06 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 07:48:35
Akdeniz'de açıklarında korkutan deprem
Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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